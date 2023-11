Geir Berget har misforstått; vi ønsker begge et bedre kollektivtilbud, og det jeg nedsabler er hans omgjengelighet med fakta og merkelige argumentasjon, herunder fremstillingen av ungdommen i Kristiansand, ikke engasjementet hans for kollektivtrafikk.

Kulturkvartalet og omegn er et område i rask endring, og snart står Lagmannsholmen for tur. Når området er litt mer ferdigstilt, vil det være 100 prosent naturlig å utvikle et kollektivtilbud som går nærmere, kanskje tilmed nesten til døren. For de som har fulgt litt med, så skal bussene begynne å gå i Dronningensgate, hvis politikerne følger opp sitt vedtak fra et par år tilbake. Så det Berget ønsker, kommer sannsynligvis på plass, men det kan være ting som skal gjøres i noen gateløp som forsinker prosessen.

Det jeg kritiserte var Bergets fremstilling av våre barn og ungdommer som så evneveike at de dropper deltakelse på kulturskolen som følge av en gåtur på 650, eller flere, meter. Det finnes mer enn gode nok argumenter, fra et miljøperspektiv, å prøve å skape et tilbud som går hele veien til kulturkvartalet. At Berget bruker en TØI-rapport og nå inkluderer de eldre, er jo en total avsporing fra det jeg reagerte på ved hans forrige innlegg.

Og ja, jeg liker å gå tur i byen. Jeg foretrekker å parkere bilen min og heller bruke føttene rundt omkring i sentrum. Jeg vil helst bidra til minst mulig forurensing og trafikk, men så har man fjernet gateparkering mange steder og tvinger folk til å kjøre mye mer for å lete etter plass.

Vi er neppe uenige om at vi ønsker et bedret kollektivtilbud, overalt. Jeg har bare fulgt med nok til å vite at busstraseene skal endres, og at det nok kommer til å bli mer aktuelt å utvikle et bedre tilbud for kulturkvartalet når man har planlagt gjennomføring av flytting av containerhavna. Med dette tenker jeg vi kan avslutte vår utveksling, så lenge du forstår at det ikke var engasjementet, men din fremstilling av ungdommen som måtte nedsables.

