Det var da endelig på tide at nevnte organisasjoner uttrykker uro over militær aktivitet. For det har beviselig vært militær Hamas aktivitet der i lang tid. Det som undrer, er at uroen først vekkes når det er israelske soldater som står for aktiviteten.

Da israelske soldater hadde tatt kontrollen over sykehuset, prioriterte de å bruke ressurser på å levere babymat, utstyr og medisiner til sykehuset. Er dette en nyhet som ikke har relevans for en avis som skal gi en så balansert fremstilling av konflikten som mulig?