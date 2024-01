Blant annet sier han at nye skattegrep skal gjøre at skattebelastningen for arbeidsfolk går ned. Når han blir bedt om å si hvem arbeidsfolk er svarer han at det er de som står opp om morgenen for å gå på jobb. De som sørger for at Norge går rundt.

Her er det verdt å merke seg at mange av de som i dag sliter, minstepensjonister, uføre faller utenfor.

Så lurer jeg på om selve løftet om mindre skattebelastning for arbeidsfolk er til å stole på?

I intervju med NRK dagen etter intervjuet med VG sier så Vedum: vil prioritere barnetrygd og barnehager fremfor skattelette for arbeidstakere.

Nå venter jeg bare på neste episode om brødrene Dahl (unnskyld mener Finansminister Vedum).