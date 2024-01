Før jeg leste den, regnet jeg meg som en relativt oppegående songdøl. Etter lesning, følte jeg meg dum!

Tror virkelig de som står bak teksten i brosjyren at det går an å presentere slikt for folk?

Jeg vil bare kommentere et par tre utsagn – resten får bare være:

«Ungdomstrinnet ved Finsland skole kan bli flyttet til Nodeland skole».

Her må jeg bare minne de som står bak brosjyren og utsagnet om Finsland skole om at da det virkelig var fare på ferde for ungdomstrinnet, var det Songdalens egne politikere som var årsaken til det! Dette skjedde to ganger under økonomiske krisetider, og ungdomstrinnet ble værende ved skolen der det hører hjemme, med knappest mulig flertall. Med andre ord kan det komme økonomiske kriser, selv om vi skulle bli egen kommune igjen, noe tydeligvis brosjyren utelukker.

Det andre utsagnet en må sette et stort spørsmålstegn ved, er dette: «Aksjene i Å Energi og skatter og avgifter fra Mjåvann gir betydelige inntekter». Hva slags avgifter det er snakk om her, sier brosjyren ikke noe om. Tror brosjyreforfatterne at et kommunestyre i en frittstående kommune kan finne opp og vedta nye avgifter for å spe på kommuneøkonomien? Dessuten, så vidt jeg vet, er veldig mange av bedriftene på Mjåvann registrert i Kristiansand. Da vil det bli lite inntekter fra disse bedriftene hvis Songdalen skulle gå ut av Kristiansand!

Dette er nivået på mange utsagn i nevnte brosjyre. De likner mer på en valgbrosjyre til et kommunevalg fra ett eller annet miniparti, som ikke kan realiseres uten at partiet får rent flertall. Det skjer ganske sjelden…

Til slutt et siste utsagn under rubrikken Dersom vi blir i Kristiansand: «Situasjonen forverres. Motivasjonen for frivillig arbeid synker ytterligere». Her må jeg virkelig protestere: Songdølene er kjent for dugnad og frivillig arbeid, og dette har ikke sunket, tvert imot. Det er en grov nedvurdering å si slikt. Det er så mange eksempler på at frivillig innsats, for alle aldersgrupper, fungerer i beste velgående. Jeg skulle gjerne ha nevnt massevis av eksempler, men det ville føre altfor langt.

La oss føre denne «valgkampen» med dokumenterbare argumenter og fakta – det vil vi alle tjene på – også etter at valgresultatet er kjent!

Et siste hjertesukk: Bruk stemmeretten så vi får et klart resultat!

Stem for Songdalen i Kristiansand!