Jeg har ikke glemt Skisland. Forresten, det bør kanskje inkludere de fleste partier i Kristiansand. De lokale Ap og Sv- representanter er fortørnet over at moderpartiene kan tenke seg å stå på sine partiprogrammer. Forunderlig ! Sågar saksøke staten.

Kan det bli tydeligere? Sirkuset gjør alt bare mye enklere for oss i Søgne og Songdalen. Kan faktisk bare se et parti, Pensjonistpartiet, som forfekter en normal tilnærming til demokrati i Kristiansand. To ganger har flertallet nektet oss den enkleste og viktigste retten, retten til å avgi stemme. Trassen førte til at storting og regjering måtte overstyre Bernander & Co. Trassalderen var ikke over, alt var galt.

Stadig nye forsøk på å sabotere folkeavstemningen. 16 årsgrense var ikke mulig. Saken var for kompleks ifølge ordføreren. Ikke noe problem i forrige folkeavstemning. Da var det vel Høyre som bestemte det samme(16 årsgrense.) Ser at ordførerne, som feilaktig støttet sammenslåingen sist, har våknet til liv. Prosessen og resultatet var helt riktig ! Hvor har de vært alle disse årene ? Utrolig, trodde de fleste nå var enige om at i alle fall prosessen var feil. Men neida, (Moder Teresa) Kristiansand måtte redde Søgne og Songdalen fra bankerott. Seriøst ?

Fortsatt sitter kommunaldirektør Dunsæd trygt i sin stilling etter å ha glemt et viktig brev fra staten til kommunen. "Glemselen" er det vel få som tror på. Ja "Alt går an i Kristiansand", tydeligvis. Siden tilliten mangler er det vel best for alle parter å oppløse "tvangsekteskapet". Gjensidig mistillit kan vel aldri gjøre noe godt. Ingenting som tyder på at det er kjærlighet i "forholdet". Nå er sjansen der, endelig. Så må en heller ikke glemme at vi har fått god innføring i legeetikk fra flere hold.

Til slutt vil jeg takke milliardæren Tangen for at han fikk meg til å innse at jeg er en skoletaper. Ifølge milliardæren gjelder det alle som ikke er enige i at han trenger offentlig millionstøtte til driften av sitt private kunstprosjekt. Uttalelsen må vel ses på som "høykultur" i Kristiansand siden stemningen var god. I selveste kulturhovedstaden i Europa ? Pytt, pytt bare noen hundre millioner ? Javel ! Tydelig at Kristiansandere markerer seg på flere fronter for tiden.