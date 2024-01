Vipers ser ut til å få nødvendig hjelp av byens iskonge, som har påtatt seg oppgaven med å få sine venner i byens næringsliv med på en redningsaksjon. Det er i så fall usedvanlig viktig. Vipers er byens flaggskip og småjentenes fantastiske forbilder. Og vi blir aldri mette på CL-titler...

Samtidig ble et nytt styre valgt til å lede Start de neste ukene. Det gamle styret har hatt en forferdelig vanskelig jobb på absolutt alle områder, og da de mistet spillernes tillit var det vanskelig å overleve. Så får vi bare håpe og tro at de som nå ikke hadde medlemmenes tillit, setter klubben over seg selv, og hjelper de nyvalgte i gang. Jeg antar de har vært i gang med trenersaken, sportssjefsaken, økonomiproblematikken osv en god stund nå. I tillegg er de sikkert godt i gang med den gjenoppståtte Amerikahjelpen. Det ideelle, tror jeg, er at klubben på årsmøtet i mars får på plass et styre bestående av medlemmer fra både det gamle styret og interimstyret, under ledelse av Børre Fredriksen, som fremstår som en ekte Starter med lang fartstid som supporter, har solid kompetanse og er en samlende type.

Og sist, men ikke minst, så håper jeg en trenerduo kommer på plass fort som f... Jeg understreker duo, for hvis vi får på plass to som kan jobbe sammen, hvor begge er kompetente, kan man kanskje unnvære en kostbar sportssjef. Gi hovedtreneren den oppgaven, og gi assistenttreneren større ansvar på feltet. Jeg ville faktisk prioritert å få tilbake Rune Hægeland som materialforvalter. Dette er en usedvanlig viktig og stor oppgave som umulig kan løses på «dugnad».