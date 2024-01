Hvorfor kontakter dere ikke tidligere ordfører i Søgne Astrid M. Hilde og ordfører i Songdalen Jonny Greibesland samt ordfører Harald Furre og spør dem følgende spørsmål:

Hvorfor varslet dere ikke fylkesmannen om at brevet han (fylkesmannen) sendte vedrørende sammenslåing av kommunene til regjeringen var feil? I brevet ble det «tolket» som at kommunene sa ja til sammenslåing. Ordførerne visste at dette var feil, men satt rolig i båten. Kommunene ville ikke inn i Kristiansand. Hvem bør stå ansvarlig for den skaden som har blitt påført alle tre kommunene, uansett utfall deling eller ikke deling? Det som er sikkert er at sannheten kommer for en dag, tror jeg.

