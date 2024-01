Det gjelder ødeleggelse av uerstattelig natur i Norge. Det er krevende og deprimerende å ta inn over seg det NRK i sin reportasje viser oss. Og det levner liten ære til våre folkevalgte som er i ferd med å påføre landet uopprettelige skader som gjør at våre etterkommere vil overta et forringet Norge. Takk til NRK som forteller oss om det som holder på å skje. Det samsvarer godt med det pionerarbeidet Agder fylkeskommune har gjort med et arealregnskap som ble lagt fram i januar i fjor hvor det etter Agderkommunenes arealplaner skal bygges ned 430 km2 natur fra nå og fram mot 2040, til fritidsboliger, veier, næringsarealer, osv. Og Sabimas kommunebarometer gir oss den samme informasjonen. Riksrevisjonen har i flere rapporter pekt på at våre sentrale myndigheter ikke tar nødvendig hensyn til naturen, noe som også har vært en av Naturvernforbundets viktigste formidlingsoppgaver.

Ingen politiker har rett til å forbruke vårt og våre etterkommeres felleseie på den måten NRKs undersøkelse forteller om, ikke juridisk (Grunnloven og Naturmangfoldloven) og aller minst etisk. Vår generasjon har i de siste 25-30 årene brukt opp det vi har rett til av naturkapitalen. Når det biologiske mangfoldet blir stadig fattigere og forsvinner, skyldes det i første rekke inngrep i og ødeleggelse av natur. Og da ligger hovedansvaret hos kommunepolitikerne som daglig fatter vedtak etter plan- og bygningsloven med store konsekvenser for salamander og hubro, huldrenøkkel, slettsnok og villrein, humler, hønsehauk, solblom og almestjertvinge og alle artene vi ikke kjenner.

Hvordan vi forholder oss til naturen som er selve grunnlaget for livene våre, er et forpliktende verdispørsmål som alle politiske partier bør ha i sine program. Håpet og framtida for naturen ligger i våre hender, den kraftfulle folkeviljen. Det har vi sett i vindkraftsaken, i spørsmålet om Mowi med storaksjonær kyprioten John Fredriksen i spissen skal få erobre skjærgården i Kristiansand, i Sodevikasaken i Lindesnes.

En vei videre for å stoppe de uakseptable og evigvarende naturødeleggelsene går gjennom en folkeaksjon rettet mot våre myndigheter, i første rekke regjeringen ved Støre og miljøminister Bjelland Eriksen, Stortinget og alle de politiske partiene både på riks- og fylkesnivå. Mange merket seg nok at statsministerens nyttårstale ikke hadde ett eneste ord om natur - vårt ansvar for den og Naturavtalen selv om regjeringen ved en svært entusiastisk Barth Eide ved årsslutt i fjor fra Montreal lovet oss dette, sitat:

"Nå er det naturens tur og vi skal følge opp hjemme". Frivillige organisasjoner som Naturvernforbundet, DNT, NJFF, Birdlife Norge, Miljøvernforbundet mfl bør utarbeide et felles opprop for naturens egenverdi og kreve en oppfølging av Bjelland Eriksens uttalelser i «politisk kvarter» 08.01 som var en kommentar til NRK reportasjen– «vi må få til en annen samfunnsutvikling». Det kan bli en kraftfull nyttårshilsen fra oss til våre folkevalgte.