De beholdt kun sju gull barrer som er ment for museums-utstilling, og noen gullmynter som var med på "gulltransporten" til England under krigen. Dermed har ikke Norges Bank gull lenger, som en del av våre internasjonale reserver.

I 2021 utgjorde de solgte 33.5 tonn ca. 20 milliarder norske kroner. Det vil si et tap på 16.9 milliarder norske kroner! Russland, Kina, India og en rekke land i Østen hamstrer gull i stor stil. Både Sverige og Danmark har betydelige gullbeholdninger.

Norges Bank sitter stille i båten og håper på at oljemilliardene kan gi trygghet, og at ingen stiller nærgående spørsmål. Men nå er det en gang slik, at en liter olje i hånden glir vekk mellom fingrene, og kan gi usikker beredskap. En kilo gull i hånden gir sikker beredskap og kan puttes i safen.