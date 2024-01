Da er det bestemt. Det blir folkeavstemning fra 22. januar og fram til og med den 2. februar. Det er i alle fall noe konkret man kan forholde seg til. Det blir mulig å stemme digitalt og pr. brev. Jeg har ingen problemer med å avgi stemme, men det ergrer meg grenseløst at du med ditt parti og Vedum i ryggen har klart å få gjennomslag for denne prosessen.

Jeg er klar over at det var din forrige kollega, Gjelsvik, som dro dette i gang og innledet en ny praksis ved å forholde seg til en aksjonsgruppe fremfor den vanlige politiske kanal i den representative styringsmodellen vår. Jeg er selvsagt klar over at dette er etter vedtak i Regjeringen, og jeg har slett ikke større sympati for holdningen til Arbeiderpartiet i denne saken.

Jeg har gjennom hele livet hatt troa på at politikere vil det beste for folket, men at Arbeiderpartiet skulle bli det partiet som gjorde «knefall» for deres uvettige håndtering, er for meg helt uforståelig.

Jeg må imidlertid leve med det, og derfor er jeg så inderlig fast bestemt på at min stemme skal være den ene som er delaktig i, og som danner et håp om at dere ikke får noen tilslutning for en splittelse.

Jeg var motstander av sammenslåingen, men det hjelper ikke å håndtere saken på en slik måte som dette. En begått feil forsvarer ikke en ny feil, slik andre har uttrykt det. Det som «forbanner» meg mest er at dere var så arrogante at dere presset SV ut av regjeringsforhandlingene fordi dere ikke kunne akseptere de kravene de hadde til regjeringssamarbeid, men deres egne krav skal liksom alle rette seg etter. Jeg er ikke den som først gjør krav om å «bytte ut» de folkevalgte, men jeg forstår veldig godt at noen tar til orde for det. Det er nemlig de folkevalgte som må ta ansvaret for hvordan partiorganisasjonen håndterer problemene.

Vi er i en tid hvor andre vanskeligheter heller burde ha større fokus. Jeg tenker på dyrtid og strømpriser. Det er store forskjeller på folks evne til å «takle» disse problemene, men jeg opplever det som at dere nærmest overser dette for å kunne vinne en «partipolitisk drakamp». Jeg savner politikken om å verne om de som trenger det mest, ikke en markedsliberalistisk politikk som andre partier mer er skapt for å vareta. Dere vil aldri mestre å takle en slik politikk bedre enn eksempelvis Høyre, Frp, KrF og Venstre. Dere burde tenke mer som skomakeren og bli ved deres lest.

Helt til slutt. Dere og aksjonsgruppen har hele tiden hevdet at det kun er de som en gang ble berørt av tvangssammenslåingen som skal få anledning til å avgi stemme. Hva er årsaken til at dere nå utvider med at ungdom ned til 15 år skal kunne stemme? Handler dere ut fra prinsippfast holdning eller har dere mer fokus på tilfeldigheter og hva som kan gagne saken i deres retning? Har ungdommene mer betydning enn andre grupper velgere? Det skal for øvrig bli spennende å se spørsmålene til selve innbyggerundersøkelsen dere ynder å kalle det.

Jeg er fortsatt av den oppfatning at det kan ryddes opp i en sak som dette. Dersom den blir stående og med det utfallet at det blir en splittelse, tror jeg både SP og AP vil slite med å komme tilbake i styringsposisjoner.

Håper på snarlig svar.