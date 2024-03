Ikke så urimelig dette. De som er født etter 1964 må jobbe 2 mnd. lenger etter 67 år for å få full pensjon.

Men så kommer det et men. Arbeidslivet er ikke like godt tilrettelagt for alle. Mange som har har hatt og har et et slitsomt fysisk arbeid, begynner allerede etter 50 år å merke at de ikke lenger har den kapasiteten de hadde da de var 30 år.

Arbeidsgiveren har etter arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge arbeidet slik at det tilpasses den enkeltes kapasitet og kompetanse. Fungerer dette?

Så kommer det økonomiske inn i bildet. Hvis de som har passert 60-62 år må gå over i redusert stilling eller gradert uføretygd, vil det få store negative konsekvenser for pensjonist-tilværelsen. EUs fattigdomsgrense for Norge er 251.000 kr. Minstepensjonistene, og spesielt de uten ektefelle eller samboer, har i dag en pensjon som ligger langt under denne fattigdomsgrensen. Da blir det vanskelig å leve et fullverdig liv.

Vi har i dag en såkalt sosialistisk regjering som ikke makter å ta innover seg at forskjellssamfunnet bare øker. Tiltak: Reduser matmomsen på basale matvarer. Kutt momsen på strømregningene i Sørvestnorge.