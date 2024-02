Videre så går det nå mot valg i USA. Et valg som kan se ut til å resultere i en ny periode med en høyst ustabil og uforutsigbar Donald Trump. Et mareritt for da går det virkelig mot farlige tider, også her i nord.

Vi fikk med oss at senest på et valgmøte natt til søndag uttalte Trump at USA ikke vil beskytte Nato- land som ifølge han ikke bidrar tilstrekkelig økonomisk. Han nøyde seg ikke med det og uttalte at han ville ha oppfordret Russland til å gjøre hva faen de ville. Som kjent har Trump også ved flere tidligere anledninger uttalt at Nato er dødt, at han vil trekke USA ut av Nato, og at Europa ikke kan forvente hjelp ved et evn angrep. Så om Trump og republikanerne flytter inn igjen i det hvite hus så kan vi ikke lenger ta for gitt at USA forblir en garantist for et sterkt Nato. Vi vil da stå mer alene i en trusselsituasjon som vi på ingen måte er klar til å møte i dag. For etter den kalde krigen så har vi i Norge hatt en uforsvarlig nedbygging av forsvaret.

Vi brukte i 2022 bare 1,57% av BNP på forsvar, mot i overkant av 3 % under den kalde krigen. Våre politikkere bør ta det på alvor når forsvarssjef Eirik Kristoffersen nå sier at Norge bare har få år på å bygge opp forsvaret til å kunne møte et aggressivt Russland.

Ved forsvarets høgskole har man anslått at det må brukes 3 til 5 prosent av BNP på eget forsvar for å møte trusselen, og at vi sannsynligvis bare har et tidsvindu på 2 til 5 år før Russland har rustet opp igjen etter Ukraina.

Nå må ikke våre politikkere være like naive som 1920 og 1930 tallets politikkere. Det brukne geværs politikk, dårskapen som førte til at Norge var totalt uforberedt ved invasjonen den 9 april 1940 pga manglende forsvarspolitikk, feilslått nøytralitetspolitikk og ikke minst fravær av beredskap. Dette er ikke tiden for å sove i timen for trusselen må i dag kunne sies å være like alvorlig som på 1930 tallet, og under den kalde krigen. Når både Tysklands forsvarsminister og forsvarssjefene i Storbritannia, Norge og Sverige, samt Natos sjef nå advarer om en fremtidig risiko for krig mellom Russland og Nato så bør man forstå alvoret.

Fred og frihet er ingen selvfølge og det må vise vilje til å forsvare vår suverenitet. Vi bør derfor gjeninnfør allmenn verneplikt for begge kjønn. Videre bør vi årlig kunne bruke 5 % prosent av BNP på forsvaret, frem til vi har et forsvar det skinner av. Vil minne om at vi er så heldige at vi har et oljefond som tillater en slik investering.