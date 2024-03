Jeg kaster også mine øyne på Agderposten, og har den største glede av Dag og Tid.

Og det har jeg gjort så lenge jeg har bodd i Valle, i over 40 år, og før det 40 år i Oslo.

Nå opplever jeg, og mange i indre bygder at tiden for et BYGDEOPPGJØR er kommet, for vi bor jo på bondelandet, vi... Det er vel kjent at «bønder ikkje spelar tennis», men vi leser aviser. Og inntil ganske nylig, til morgenkaffen!

Men hva skjer 'a?

Ifølge en notis i Setesdølen den 27. februar 2024 blir det «Endring i distribusjon i Bygland, Valle, Bykle. Budtjenesta HeltHjem i Setesdal (nord for Evje kyrkje) vil oppleve endringar frå og med 1. mars. Distributøren har sagt opp avtalen om utlevering av avis i Bykle, Valle, Bygland og nord for Evje kyrkje. Posten skal nå levere ut avisa, og abonnentane kan difor oppleve å få avisa på eit anna tidspunkt enn tidlegare».

Ja, jammen sa jeg smør!

Vi som er abonnenter, tja noen ganger får vi ikke avis, og når den kommer, er det ved 3-tiden. Etter hvert kan vi vente å få den 2 eller 3 ganger i uken.

AVISEN!

«Distributøren har sagt opp avtalen.....»

I vår tid er dette helt sikkert et økonomisk spørsmål.

I vårt demokratiske samfunn burde DISTRIBUTØREN ta kontakt med dem dette berører.

Vi er mange som ikke kan/vil akseptere det helt utidige innspillet, om at det bare er å lese avisen på nettet.

Vi er kunder, og i tidligere tider hadde kunden alltid rett. Nå er vi ikke engang spurt om vi er villige til å betale mer for distribusjonen.

Jeg forstår at det går avistransport til Hovden, men at man ikke lenger vil levere aviser i postkasser «nord for Evje kirke».

Ikke fortell meg at det ikke finnes folk som, for en god nok pris, er villige til å ta den jobben!

Aftenposten kjenner seg sikkert som en perifer aktør her i de indre bygder (skamme seg, bør de), men FÆDRELANDsvennen! Vi i indre Agder har fortjent at folk med tilknytning til avisen med det ærverdige navnet, nå går på barrikaden for lesere i hele regionen! Tal Polaris-gruppen midt imot!

Og jeg skal love å bli fast abonnent!