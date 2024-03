Foto: Jacob J. Buchard

Dette var et flott arrangement med flotte og modige appeller og diktlesing på øvre torv, etterfulgt av et lite tog med Norges største(?) transflagg. Her var både transpersoner og allierte (som meg) samlet.

Selv om det var et flott arrangement, var det dog en blandet følelse å være med toget rundt i byen. Selv om vi fikk mange smil, kom det også skjeve blikk og hatske tilrop som «Æsj, du er ekkel», «Jævla ekle homofaen» og flere «fargerike» utsagn. Etter sterke appeller hvor både ungdom og godt voksne innstendig ba om at alle må få bli godtatt som den de er og få sine rettigheter ivaretatt på lik linje med alle andre i samfunnet, ble dette ekstra vondt å være vitne til. Det er synd at det fremdeles skal være slik i 2024. Akkurat slike hendelser er en av grunnene til at jeg mener det er så viktig å dele kunnskap om kjønnsidentitet. Og det helt fra barna er små. Du som ønsker lære om kjønnsidentitet bort fra skolen og barnehagen, du er med på å bidra til at hatet får fortsette.

Skal vi få bukt med dette stigma og hat som transpersoner fremdeles møter, MÅ det mer kunnskap til. Vi må snakke om trans med like stor naturlighet som cis. Og argumentet om at barnet ditt kan bli forvirret, kjøper jeg rett og slett ikke. Om datteren din kommer hjem og sier hun er en hund, løper du ikke til barnehagen og sier de må slutte å fortelle barna om dyr. Like lite skal du løpe til barnehagen og si de må slutte å snakke med barna om kjønnsidentitet dersom hun sier hun er en gutt.

Slik lek er en helt naturlig del av barns utvikling. Sett deg heller ned med datteren din og hør hvorfor hun sier det. Kanskje vil hun bare være gutt fordi hun vil leke med biler og tror bare gutter leker med biler? Da kan du trygge henne og si at hun kan fint leke med biler og fremdeles være jente. Kanskje liker hun Kristoffer så godt og da vil hun og være gutt som han.

Ja, da kan dere ha en god samtale om det sammen. Kanskje er det noe som stikker dypere enn det, ja da kan dere ha gode samtaler om det og finne ut av det sammen. Her er det vår jobb som foreldre å bygge videre på det de snakker om i barnehagen og skolen og være med å gjøre barna våre trygge. Samtidig er det vår jobb som samfunnsborger og bidra til at alle kan delta på lik linje i samfunnet akkurat som den de er.