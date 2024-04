Trump, Obama, Biden, Solberg, Støre, Hitler, Netanyahu, Luther - mange navn kan dukke opp i tankene, men det er vel ingen som er perfekte. Det perfekte mennesket er kanskje deg som leser dette - fordi du er akkurat den du er?

Perfekte mennesker eksisterer ikke. Mangfoldet av alle mennesker skaper et samfunn som er mer eller mindre perfekt. Dyrkingen av eliteindivider og streben etter det perfekte kan være den verste fienden når det gjelder å skape et samfunn der alle har sin plass og kan leve gode liv, rett og slett fordi de får være seg selv.

Vi beveger oss inn i en samfunnssituasjon der vi prøver å tilrettelegge for det tilsynelatende umulige - å dyrke frem det perfekte. Bioteknologien gir muligheter for å sortere mennesker, hindre at de som har blitt definert som uønskede, blir født, et samfunn der folk kan velge bort et foster basert på kjønn eller mistanke om defekt. Er vi på vei mot et ønske om evig liv på jorden? For de utvalgte eliteindividene, som kanskje vil vise seg å være de verste tyrannene som har eksistert, sannsynligvis egoistiske mennesker.

Jeg er glad for at jeg verken er sortert inn eller ut, at jeg ble født fordi jeg vant min første konkurranse, som sædcellen som nådde fram til befruktningen av et egg. Jeg ble unnfanget og født som alle andre mennesker. Heldigvis vil jeg dø før konsekvensene av bioteknologi og seleksjon blir en realitet. Jeg synes det er forferdelig at et foster ikke har rettsvern før det er 12 uker gammelt, og det vil være enda verre om grensen blir utvidet. Jeg har møtt glade mennesker med Downs syndrom, og glade mennesker uten syndromet. Dessverre har jeg også møtt mange ulykkelige mennesker som ikke kjenner sin egen verdi, undertrykte mennesker som ikke har blitt fortalt at de er verdifulle. Så jeg sier nei til utvidelse av abortgrenser, og ja til mangfoldet av mennesker som får leve sine liv bare fordi de er den de er.