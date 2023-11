Det finnes en konsensus om at dette er helt nødvendig for å nå bestemte klimamål. Og det ser ut til at det finnes en konsensus om at å ikke nå disse klimamål kan være en eksistensiell trussel mot menneskeheten.

Den diskusjon trenger vi ikke å videreføre inn i en diskusjon om letevirksomheten.

Det finnes sterke krefter som krever at vi enten setter all letevirksomhet på pause, eller avslutter den en gang for god.

Jeg påstår at å avslutte letevirksomheten nå, kan vise seg å bli en katastrofal tabbe.

Anno 2023 befinner vi oss i en verden som er mer ustabil enn på lenge. Vi må gå tilbake til perioden før den andre verdenskrig, for å finne tilsvarende mange, alvorlige konflikter som kan utløse en storkrig.

Det kan argumenteres for at situasjonen nå er mer alvorlig enn da den kalde krig var på sitt verste. Vi har nå faktisk en atommakt som utkjemper en proxy-krig med oss i Vesten, om vi liker å innrømme dette eller ikke. Og vi har en annen atommakt som på sett og vis har forpliktet seg selv til å gå til en angrepskrig til en øy som de anser til å være sin eiendom, hvis den ikke frivillig underkaster seg atommaktens autoritet. Og vi har en Midtøsten som etter flere omganger med småkriger, nå ser ut til å stå på terskelen av en storkrig.

Om, hvordan og når en av disse kriger kaster hele verden i en global krise, er det ingen som kan forutse. Men det er helt klart at potensialet er på plass, og konsekvensene er umulig å spå.

Det som er helt sikkert, er at hvis det skulle bli storkrig, da er det overveiende sannsynlig at energiforsyningssystemet på jorda kollapser. Da blir det overveiende sannsynlig at Europa må kunne klare seg uten tilførsel fra Midtøsten og/eller andre kilder. Det er ganske sikkert at Europa ikke klarer å skaffe nok uran/thorium i tillegg til nok atomsentraler i tidsnok, til å erstatte tapet av tilførselen av fossilt brensel. Likeså tar det alt for lang tid å erstatte tapet med sol, vind og andre alternativer.

Siden Norges skjebne henger sammen med Europas velvære, er det i vår interesse å kunne tilby dem nok energi til å holde samfunnet og industrien gående.

Norge har per i dag infrastrukturen og kompetansen på plass til å gjennomføre òg avslutte letingen etter olje og gass, og skaffe oss en oversikt over alle relevante, gjenværende reserver. Det kan skaffe oss en strategisk fordel, og kan gi oss betraktelig med innflytelse over eventuell framtidige politiske beslutninger som kan ha innvirkning på vårt velvære.

Avslutter vi letingen nå, mister vi nødvendig infrastruktur og kompetanse, og skulle vi trenge dem likevel, kan det ta alt for lang tid til å skaffe oss dem tilbake.

Jeg påstår at det kan bli en fatal feilkalkulering å ikke fullføre letingen etter olje og gass nå for å skaffe oss en oversikt over gjenværende ressurser, ikke for å bruke dem nå, men for å sikre oss at vi har en «back up» løsning.