Jeg var nylig i en begravelse hvor avdøde lå i en umalt kiste. Tidligere var det skamfullt om familien måtte velge den aller billigste, umalte kistetypen. Nå kan både barn og voksne samles rundt den umalte kista og skrive eller tegne en siste hilsen. På den måten kan kista bli finere enn en klassisk hvitmalt kiste.

Konnestad er opptatt av at kremasjon kan være dyrt, og foreslår derfor en ny gravferdsstøtteordning. Prisen for kremasjon varierer fra kommune til kommune. I Kristiansand er kremasjon gratis for våre innbyggere.

Begravelsesbyråene tilbyr mange ulike tjenester, som gjør at etterlatte i sjokk og sorg kan bli sittende igjen med store regninger i en allerede utfordrende tid. Jeg vil gjerne anbefale boka «Livredderen og døden» av lege Øyvind Thomassen. I denne boka beskriver Thomassen valgmulighetene for de som har ansvar for begravelser. Vi er ikke pålagt å bruke penger på begravelsesbyrå. Kanskje døden burde bli mer dugnad? Å ta vare på flokken vår er det viktigste vi gjør – også når noen er død.