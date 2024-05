Da er det ikke mulig å få grønt lys i Tordenskjolds gate som syklist. Man kan selvsagt opptre som fotgjenger, og kommer man fra vest, går dette nokså greit.

Kommer man fra øst, må man først krysse Tordenskjolds gate for å komme fram til fotgjengerovergangen i Festningsgaten for så å trykke på knappen. Det går altså an å passere krysset lovlig også når det ikke er biler i Tordenskjolds gate, men jeg undrer meg: Er det slik sykkelbyen Kristiansand ønsker å behandle sine syklister? Jeg ser tre mulige løsninger:

1. Fortsette som nå, da sykler nok en del av oss på rødt lys når Festningsgaten er fri for biler, og vi håper at politiet ikke er i nærheten.

2. Grave ned følere i sykkelfeltene slik at lysene skifter når syklister kommer til krysset (dette blir gjort i stor stil i Danmark, så det er ikke vanskelig å få til rent teknisk). Dette er mitt foretrukne alternativ.

3. Sette opp trykknapper for syklister i Tordenskjolds gate (dette er også velkjent fra utlandet). Dette krysset vil vel inngå i en fremtidig sykkelepressvei, så det er god grunn til å gi syklister en lovlig og rimelig enkel måte å sykle over dette krysset på uten å måtte vente til det kommer en bil som kan ordne grønt lys.