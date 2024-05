Lindesnes kommune er i desperat nød nå, de trenger frivillige som kan drifte kommunalt tiltak for eldre på Dagsenteret på Bue. Åpen dag har lang tradisjon. Fire personer trengs hver torsdag fra rundt kl 09.00 til i 14.00-15.00-tida, noe arbeid i forkant.

Det er nemlig slik at ei kommunal arbeidsgruppe har sett på hvordan det kan frigjøres kommunale ressurser i bl.a. Marnardal som kan overføres til Orelunden Dagsenter. Jeg nevner ikke endringer foreslått på Vigeland og Spangereid, for det er i Marnardal jeg hører til.

Arbeidsgruppa anbefaler å fjerne 0,2 årsverk fra Åpen dag og la frivillige overta kommunens ansvar for denne dagen.

Marnardal Frivilligsentral (MF), en veldrevet organisasjon, sørger for at to frivillige hjelper til på Dagsenteret hver torsdag og en frivillig er sjåfør på Marnarheimsbussen. MF er krystallklar på at frivillige er og skal være et supplement til kommunens ansatte fagperson, og skal aldri påta seg noe ansvar. MF uttaler videre at dersom den kommunale stillinga fjernes på torsdagen, er der heller ikke noen frivillige. Da legges Åpen dag ned. Det er her jeg ser en mulighet, kanskje dere jeg henvender meg til kan overta Åpen dag, helst fire personer, hver torsdag, kontinuitet i arbeidet er viktig. Kommunen spanderer helt sikkert kurs slik at dere kan gi eldre brukere trygghet og hjelp som trengs.

Utviklingen i kommunen går den vegen de som «ikke visste» fortalte dere.

Som en liten kuriositet til slutt. Rådmannen foreslår å legge ned Bjelland valgkrets og Laudal valgkrets og slå disse sammen med Øyslebø valgkrets. Rådmannen vurderer også å bruke Øyslebø Menighetshus som valglokale (ikke livssynsnøytralt valglokale) og har funnet ut at det er busstopp like ved. Dette er jo genialt. Bjelldøler og laudøler kan ta buss for å spare miljøet. Bussavgang fra Bjelland kl. 08.10 med retur kl. 14.42.

Årsaken er at kommunen må spare penger!