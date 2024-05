Ville du tatt med barna dine på fredelige demonstrasjoner og støttemarkeringer?

Noen er imot det. De mener at barn ikke har noe å gjøre på en politisk markering, enten fordi de uansett ikke forstår hva som skjer, fordi man ikke skal «prakke på» barn politiske meninger, eller at barnet skal få ta stilling til det når de er modne nok.

Jeg er en av de som tar barnet mitt med på markeringer, for eksempel gå i tog for fred i Palestina.

Jeg prøver å gå foran som et godt eksempel for min datter, fordi jeg har et ønske om at hun skal vokse opp til å bli engasjert og samfunnsbevisst. Det handler om å gi barna opplæring i demokrati på lik linje med all annen opplæring vi som foreldre gir. Det er sånn vi bidrar til å bygge demokrati og deltakelse.

Man kan jo si at jeg overfører min mening til mitt barn. Overføre meninger til sine barn gjør alle foreldre uansett. Det er uunngåelig. Det er metoden og intensjonen som er viktig.

Å ta med barnet på en slik demonstrasjon er ikke «indoktrinering», når man ikke søker å låse barnet til en mening. Det handler om å forklare og svare på spørsmål, og oppmuntre barnet til å tenke. Jeg ønsker å lære videre at alle mennesker er like mye verdt, at enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Verdien av omtanke for andre mennesker. Retten til å ytre seg og viktigheten av å si sin mening.

Både før og etter at vi har deltatt i solidaritet for Palestina, så har vi pratet på barnenivå om hvorfor vi går i tog. Det kommer en hel haug av spørsmål om flagg. Om palestinaskjerf. Om ikke barna der har mat, hus eller mamma. Det er selvfølgelig mest fristende å late som verden bare er god, men ofte forstår barna mer enn vi tror. Vi kan ikke skjerme dem fra all informasjon. Vi kan gi barna verktøy. Demonstrasjon er bare ett av verktøyene i den demokratiske kassa.

Så kan man snu på det.

Hva hvis jeg så noen ta med barnet på en demo til støtte for krigføringen til Israel eller mot homofili, er det innafor? Nei. Hvorfor? Fordi det helt enkelt går imot grunnleggende menneskerettigheter.

Fredelige demonstrasjoner og støttemarkeringer synes jeg barna absolutt kan være med på. Disse markeringene handler om grunnleggende menneskerettigheter.

Hvem ville gitt dem villig fra seg? Ingen. Derfor er det enkelt å forsvare dem.