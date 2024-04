Israels statsminister Netanyahu bruker Vestens dårlige samvittighet for alt den er verdt. Han dreper barn og kvinner over en lav sko og skylder på at det er gjemt Hamas-krigere blant dem. Selv skryter han av å ha et av verdens beste forsvar, men dersom det hadde vært tilfelle, burde de også greid å ta Hamas uten å drepe titusener uskyldige. Det kan synes som om Netanyahus målsetting er å utslette det palestinske folk, og ved å drepe så mange barn, vil det palestinske samfunnets fremtid bli vanskelig.