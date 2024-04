Mangedoblede og for mange helt ødeleggende strømpriser, økte renter og matvarepriser opprettholdes fremdeles med regjeringens Støres velsignelse. Inflasjonen er rekordhøy. Skatter og avgifter økes dramatisk.

Uvurderlige og livsviktige norske ressurser overlates til utenlandsk kontroll, uten at det gavner det norske folk på noen måte. Ledende norske politikere, som parhestene Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, snakker stadig oftere om «forpliktelser» overfor andre land, som visstnok skal trumfe norske lover, vår nasjonale suverenitet og nordmenns rett til eget land og dets naturgitte ressurser.

Sengekapasiteten på norske sykehus er halvert over de siste 20 år. Nå går avviklingen enda raskere enn før, og norske sykehus legger for tiden ned viktige avdelinger og funksjoner i en helsemessig svært usikker tid, uten at Jonas og Trygve bryr seg nevneverdig.

