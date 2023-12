I motsetning til stemmer i reverseringsgruppene var aldri mine kollegaer og jeg skeptisk eller negativ til sammenslåingen som trådte i kraft 1. januar 2020, det kunne bare bli bedre. Vi, i personalgruppa, som bor i Songdalen, stemte JA.

Hvorfor? Jeg hadde frem til sammenslåingen et ben innenfor Kristiansand kommune og et ben i Songdalen kommune gjennom min jobb som leder for ATROP, og erfarte store forskjeller og ulikheter i hvordan kommunene imøtekom frivilligheten, både økonomisk og relasjonelt. Jeg fikk også erfare hvordan flykning tjenesten og introduksjonsprogrammet ble svært ulikt organisert. Dette fordi ATROP i tillegg til de ulike brukergruppene også har hatt, og har minoriteter i språktrening.

ATROP etablerte I 2016 Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen, som en sosial møteplass og ett arbeidstreningstilbud i denne bydelen. Og nettopp det har det blitt, en kafe som forebygger ensomhet og isolasjon, hvor en kan treffe mange hyggelig mennesker, og en aktivitet og arbeidstreningsarena for mennesker som trenger det «lille» ekstra og en motivasjonsfaktor. Siktemålet er å hjelpe og motivere unge voksne som av ulike grunner sliter, tilbake til jobb eller studier.

Kafeen er også et støtte og aktivitetstilbud for brukere bosatt i denne bydelen, som har behov for en-til en samtaler, NADA øreakupunktur og nettverksbygging. Vi arrangerer påske og juleverksted i kafeens lokaler, og hvert år er det mange småbarnsfamilier bosatt i Songdalen og Søgne som er med på ulike dagsturer og 5 dagers sommer og høstferieturer som ATROP og Kafe Leons Hjerterom arrangerer for lavinntektsfamilier bosatt i Kristiansand kommune.

ATROP har i likhet med skolekorps og velforeninger i Songdalen erfart stor økning på tilskudd til driften av Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen. Det er flere som har forsøkt å drive en ordinær kafe i denne bydelen. ATROP hadde heller ikke fått til det om vi ikke hadde drevet en nytenkende og annerledes kafe, og mottatt økte driftstilskudd fra Kristiansand kommune, og selv bidratt med momskompensasjon for frivillige organisasjoner og salgsinntekter fra alle våre hyggelig gjester.

Frivillige organisasjoner legger ned betydelig arbeidsinnsats og avlaster på mange måter kommunale tjenester. Frivillig arbeid koster tid, ressurser, kompetanse og penger. Vi ønsker oss ikke tilbake til redusert kommunalt tilskudd, vesentlig dårligere tilbud og oppfølging av mennesker som faller utenfor arbeidslivet og/eller ett studieforløp, mangel på imøtekommenhet og støtte til frivilligheten eller ett kvalitativt dårligere språktreningstilbud for minoritetsgrupper. Eks. vis tror jeg hver og en av oss forstå at det er stor forskjell på kompetanseutvikling om du har 4 timer i uken i 3 måneder i språktrening på en arbeidsplass eller om det er 1-2 fulle dager på en arbeidsplass i et halvt eller helt semester. Her bli det et spørsmål om hva vi skal vektlegge, kvantitet eller kvalitet.

ATROP får i likhet med Blåkors tildelt midler fra BufdIr for å kunne tilføre ett støtte og aktivitetstilbud til lavinntektsfamilier. Vi ønsker ikke å si nei til brukere/småbarnsfamilier i bydel Songdalen eller Søgne, men det vil bli en realitet ved en oppdeling.

I Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge står det bl. a: § 2-1.Krav til deltakende kommune: «For at en søknad skal bli behandlet av Bufdir, må den knyttes til en deltakende kommune. Hvis prosjektet og aktivt skal rekruttere deltakere fra andre kommuner, må søker sende inn én søknad for hver aktuelle kommune».

Mellomstore og små organisasjoner har ikke kapasitet til å søke hver enkelt kommune. Ved en oppdeling vil det få konsekvenser for lavinntektsfamilier som benytter vår tilbud, og er bosatt i bydel Songdalen og Søgne.

I flere år har Kristiansand kommune arrangert og invitert frivilligheten til mange ulike innspillseminarer, arbeidsgrupper, prosjektgrupper, fag og brukerråd for å nevne noe. Som en stor takk til frivilligheten har Kristiansand kommune i flere år også invitert frivilligheten til konsert på Kilden i forbindelse med frivillighetsdagen. Ser du for deg at Songdalen, eventuelt også Søgne ville ha prioritert et slikt samarbeid/samhandling med frivilligheten ved en oppdeling, når de ikke praktiserte det før sammenslåingen?

En oppdeling av Kristiansand til to eller tre kommuner vil få negative konsekvenser, og det er det vel ingen av oss som ønsker. En utskilling av Songdalen vil med stor sannsynlighet måtte medføre avvikling av Kafe Leons hjerterom avd. Songdalen og de tilbudene som ytes for brukere, og alle våre barn- og familieaktiviteter for småbarnsfamilier i denne bydelen.

Vi kan trygt stemme NEI til oppdeling.