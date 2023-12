Her skrev en kar ganske riktig at over 1200 israelere ble drept (inkl en mengde babyer) og 240 gisler ble tvunget med inn i Gaza, i et feigt terroristraid iscenesatt av Hamas mot dansende ungdommer. Dette var 7. oktober i år.

Innsenderen skrev at angrepet var "fryktelig brutalt" og at "palestinerne visste sjølsagt at Israels hevn ville bli fryktelig." Og siden Hamas hadde bygget ferdig 7000 (elendige) raketter som de pøste innover Israel så regnet vel de fleste med at da hadde de ivaretatt innbyggerne sine, med bomberom og matvarelage, med tanke på hevnen.

Men nei, Hamas hadde ikke gjort noen av delene. De visste at når bombene drepte den vanlige mann og kvinne i Gaza, så ville verdens vrede vende seg mot Israel. Et enkelt og ubarmhjertig regnestykke.

Da kom en annen tanke i bildet, dette er ikke en kamp om landområder, for når et folks politisk valgte ledere går til krig og gir f... i sin befolkning, så er det religiøst. Det er en religionskamp som foregår i Midtøsten. De fleste er nok ikke klar over at muslimene har en pakt i tillegg til den som ble inngått i 1945. Den kalles "Kairo-erklæringen" og ble undertegnet av 53 muslimske land i 1990, og denne slår fast at Islam er den eneste rettesnor for verden og at Sharia er loven alle må forholde seg til. At ytterste venstre hevder at palestinerne ønsker en tostats-løsning er fullstendig bak mål, siden befolkningen valgte Hamas, og de har som kjent et eneste mål, nemlig å utrydde Israel. Som Israel sier: "Legger Hamas ned våpnene blir det fred. Legger vi ned våpnene blir vi utryddet."