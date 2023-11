Jeg visste det var borgerkrig i Syria og visste flyktninger var kommet til Tyrkia. Men millioner av flyktninger? Jeg er helt sikkert på at jeg ikke har sett daglige nyhetssendinger om dette. Enda kanskje omtrent halvparten er barn. Hvor er reporterne? Og demonstrasjonene?

Jeg leser på nettet at vel halvparten av 13 millioner er på flukt inne i landet, litt under halvparten i utlandet. Og syriske myndigheter antar at nærmere en halv million er drept. En halv million.

Er de drept av Israel? Svaret er nei! Men hadde staten Israel der et flertall er jøder, vært part i borgerkrigen, ja, da hadde vel mediene fulgt også denne krigen dag for dag. Når de ikke gjør det, må man spørre: Er det fordi sentrale parter i krigen i større eller mindre grad tilhører en annen religion enn jødedommen?

De som dør i Israel og på Gazastripen, er tusener. Tragedien kunne ha vært unngått om ikke Hamas startet krigen den 7. oktober fra Gaza-stripen som Israel ga fra seg i 2005. Terroren var grusom.

Men Israels gjengjeldelse dreper enda flere. Skal de la være? Nei, for da ville Hamas, antagelig med hjelp av Iran og kanskje en atombombe, gått inn for å utslette Israel slik det står i deres charter. Da hadde millioner av uskyldige arabere, drusere og jøder blitt drept. Det er alternativet. Mange støtter nok Hamas i det.

Motstanden mot Israel vil øke, leste jeg nettopp i en artikkel. Hamas ønsket det. Jødene er kommet tilbake til Israel i samsvar med mange profetier i Bibelen, som Esekiel kapittel 36, versene 23-24. Men er enda mer på gang, virkelig en storkrig der Jerusalem angripes? Jeg vet ikke, men kanskje nærmer vi oss det som det skrives om i kapittel 14, vers 2 hos profeten Sakarja? At folkeslagene er i krig med Jerusalem.