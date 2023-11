Stortinget kan og bør oppheve Nye Kristiansand uten folkeavstemming, og spare Sørlandet for denne farsen.

I dagens aviser kan man lese utsagn fra både Andreas Landmark (SV) og andre forkjempere for tvangssammenslåingen hvor det snakkes om ærlighet. Det er mildt sagt pussig!

Tilblivelsen av Nye Kristiansand er jo tross alt tuftet på uærlighet både da tvangsvedtaket ble gjort, og i den forvaltning man har hatt i ettertid.

I forvaltningsretten finnes det lover og regler som klart sier at dersom et vedtak er kommet i stand ved tilblivelses eller innholdsmangler/bruk av feil faktum, så er det ugyldig.

Ved flere anledninger har jeg brakt dette inn for både bystyret og Statsforvalteren, men det er blitt nektet fremmet, selv når inhabiliteten er helt åpenbar både hos politikerne, kommunedirektørene og Statsforvalteren.

At lokalpolitikere fra SV, AP, H, FrP, V, MDG, Sentrum og andre overser plikten til å rette opp dette, sier også noe om hvilket demokratisk sinnelag de tufter sin tillit gitt av velgerne på.

Det er over tid svært usunt for et demokrati og dessuten alle offentlig ansatte.

Det er Stortingets plikt å reagere på dette, fordi slike tilblivelsesmangler også rokker ved grunnloven og en rekke sider ved demokratiets forfatning.

Ærlige og opplyste stortingspolitikere kan i kraft av sin instruksjonsmyndighet rette slike feil ved såkalte plenarvedtak. Altså oppheve vedtakene. Men så ærlige politikere ser altså ikke ut til å prege flertallet i Kristiansand bystyre, dessverre.

De vil heller trekke ut hele prosessen. Påføre alle ansatte usikkerhet og påføre velgerne en regning på mellom 250-400 mill for å forsvare grove feil de selv har begått i perioden 2015-19. Det er uærlig!