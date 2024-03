Lloyd Austin blir sitert på at mer enn 25.000 palestinske kvinner og barn i Gaza er drept. Det burde jo da ringt en bjelle. Lloyd Austin måtte raskt ut og dementere tallene for det var det totale antall drepte han hadde ment. Se oppslag i Aftenposten den 3/3.

Jeg kan ikke se at Fevennen har kommentert at IDF sier at de har satt 13000 Hamas terrorister ut av spill. Spørsmålet er, hvem kan vi stole på? Hvor henter avisen tall-informasjonen fra? Er ikke Israel å stole på, mens tydeligvis for mange er Hamas sine tall troverdige og redelige?

Aftenposten har mange ganger spurt FN sitt menneskerettighetskontor om hvordan de verifiserer tall fra Gaza. De får etter purringer ingen svar. Grunnen er nok at de åpenbart lener seg på Hamas sine tall.

Luke Baker, tidligere byråsjef i Reuters, sier at Hamas har en åpenbar interesse i å blåse opp tall så mye og så ofte som mulig. Han sier videre at det vil få alvorlige konsekvenser for ansatte i helsevesenet om de kommer ut med andre tall enn det Hamas vil ha ut. Tormod Heier professor i Forsvaret høyskole sier også at FN lener seg på Hamas når det gjelder tapstall, mens de lener seg på Ukraina i krigen mellom Russland og Ukraina. Hamas har imidlertid ikke samme troverdighet.

Når det gjelder mat inn til Gaza, er det heller ikke et entydig bilde. 17. februar skriver Israels ambassadør i Norge ifølge i Fevennen: Vi sørger for 200 lastebiler kommer inn i Gaza med nødhjelp. Hver eneste dag. Men vi i Israel kan ikke klandres for at Hamas velger å stjele nødhjelpen. Hva er fakta?

Ifølge COGAT, avdeling i det israelske Forsvaret som kontrollerer nødhjelpen, distribuerer UNRWA mindre enn 80% av nødhjelpen som kommer inn i Gaza i februar. De opplyser at det fortsatt står store mengder nødhjelp på palestinsk side av grenseovergangen Kerem Shalom som ikke er hentet. I et intervju med NTB sa Jan Egeland at han så 500- 600 lastebiler i kø ved grenseovergangen Rafah mellom Egypt og Gaza da han var der. Han unnlot å fortelle at disse forsyningene var ferdig kontrollert og godkjent av Israel. Det var altså ikke Israel som er flaskehalsen.

Mye av nødhjelpen som kommer inn i Gaza stjeles av Hamas og andre terrorgrupper, for så å selges videre til sivilbefolkningen. Det har ført til opptøyer og protester i Rafah sør på Gaza.

Sannheten har svært dårlige kår i denne tragiske konflikten. Det rammer sivilbefolkningen i Gaza og nasjonen Israel og jødene.