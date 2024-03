Første salg var da Soler og Ravnås var kjøpere. Vi ble forespeilet Champions League og masse moro på vår nye, men svinedyre stadion. Så kjøpte SEDAS klubben. De lovte stabilt nivå i toppen av norsk fotball og slutt på heist tilværelse. Og ja, det siste ble oppfylt, for Start har i dag null behov for heis.

Nå går det mot amerikanske eiere. Vi er nødt til å selge, sier mange, akkurat som de to forrige gangene vi solgte sjela. Det er vi ikke, sier jeg, akkurat som jeg sa sist. Vi er aldri nødt. Vi kan velge å ta konsekvensen av elendig styring og drift på hele 2000-tallet, bortsett fra det lille blaffet i 2005.

Med bakgrunn i erfaringene fra de to første forsøkene sier jeg et klart NEI til tredje salg av samme sjel. Hvis sjela selges nok en gang, gir vi igjen fra oss valgene og styringen. Uansett hva kjøper og selger sier, så er det de som har pengene som styrer skuta. Og de hopper over bord når tiden er inne. Det eneste Start "eier" i dag, sammen med noen andre, riktignok, er spillerne. Og spillerstallen kan faktisk øke i verdi. Utvikling av spillere for videresalg er eneste muligheten Start har for å få et friskt og langt liv. Hvis sjela selges, er det kjøperne som overtar denne varebeholdningen. Og man vikler seg enda mer inn i elendigheten. Dette varer til eierne ikke gidder mer, drar med seg alt av verdi, bl a inntektene av fremtidig spillersalg, og forlater klubben. Så er det bare å vente på fjerde salg. For det kommer, like sikkert som strømregningen.

Klubben må, en gang for alle, ta konsekvensen av elendig drift i dette århundret, og man må selv ta ansvar.

Å selge er bare en utsettelse, og jo mer man spreller i gjørma, jo fastere sitter man. Vi må stoppe med disse paniske salgene, for så å jobbe som f... med de ressursene vi har. Og den viktigste ressursen er de lokale spillerne som kommer fra naboklubbene, og som Start kan videreutvikle til toppspillere. Derfor bør klubbens satsingsområde de neste årene være å utvikle et enda bedre samarbeide med breddeklubbene, samt å sette seg i stand til å videreutvikle spillerne i egen utviklingsavdeling. Jeg er så naiv at jeg tror at når nærmiljøet får et "eierforhold" til spillerne vil man få med lokale sponsorer og supportere som ønsker å være med på den fantastiske reisen mot å gjøre Start stor igjen.

Så min konklusjon er: Ikke selg sjela, hva nå enn denne sjela er....

