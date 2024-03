Det er kunstnere som vil skape engasjement og kunne bidra til økt inntjening, der man kan åpne for at Agder Kunstsenter sitter igjen med en del av overskuddet fra salg.

Jeg vil foreslå at ledelsen i Agder kunstsenter gjerne i samarbeid med Agder fylkeskommune og eventuelt Cultiva arrangerer utstillinger med for eksempel Nerdrum eller noen av hans barn og elever. Det vil sørge for at vi får oppmerksomhet rundt kunst i Agder og Kristiansand, og løfte oss som en region innen kunst.

Det er ikke vårt ansvar som politikere å detaljstyre kunst og hvem som bør være med i en kunstutstilling. Samtidig så er det et ubestridelig faktum at en av våre mest anerkjente og ettertraktede kunstnere holdes utenfor når det handles inn kunst til offentlige bygg i Norge. Nerdrum og hans elever har også uttalt seg kritisk mot den offentlige kunst forvaltingen i Norge, og hvis prinsippet om armlengdes avstand mellom politikere og kunst er med på å støtte opp under et system som holder Nerdrum og hans elever borte, så kan vi som politikere bidra til å synliggjøre det og sørge for at kunstnere ikke holdes borte fordi man ikke liker de.

Hvis det er mulig å bidra og legge til rette for at Agder Kunstsenter skal få bedre likviditet, så er jeg og FrP positive til det. Derfor vil vi gjerne foreslå at vi ifra Kultur- og idrettsutvalg ber Agder Kunstsenter vurdere om det er prosjekt de kan arrangere som kan gi nødvendige inntekter til den ordinære driften.

Dette forslaget griper ikke inn i den daglige driften, men belyser ulike alternativ som kan vurderes. Hvis det er hindre eller andre aspekt som bidrar til at AKS ikke har frihet til å arrangere utstillinger av kommersiell interesse så bes det om avklaring på det, og hvilke muligheter som finnes for å gi midlertidig lette ifra slike regler.

Et samarbeid med galleriet til Nerdrum eller annet galleri med utstilling som går over noen dager i Kunsthallen eller Agder kunstsenter vil kunne tiltrekke oss flere talentfulle kunstnere.

Skal vi løfte byen enda mer innen kunst, så må Odd, Ode og Myndin Nerdrum få lov til å komme i posisjon.

Spørsmål til kulturdirektør og leder Thor Kristian Ludvigsen:

1) Har hvor mange bilder og malerier har kommunen kjøpt inn siden 2015, og er noen av disse bildene av Odd Nerdrum?

2) Har Kristiansand kommune pressaktører som presser våre aktører (kunsthallen og AGS) til å aldri slippe inn Nerdrum?

4) Har Kristiansand Kunsthall mulighet til å arrangere utstillinger av kunstnere i verdensklasse som Odd Nerdrum? Har Agder Kunstsenter de samme?

Jeg har tro på min løsning kan gjennomføres, det må bare avklare om Kristiansand Kunsthall eller Agder kunstsenter har noen begrensinger.

