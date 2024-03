Israelske soldater bevæpnet med det siste av våpen, med hjelmer, bombevester og moderne tanks til å beskytte seg, blir så redde at de dreper over 100 og sårer 700 som desperat prøver å skaffe seg mat…

Galskapen eskalerer og Israel forsvarer soldatene med at de ble så redde for de sultende palestinerne som desperat prøver å skaffe noe spiselig at de skjøt dem rett ned…

Er det ingen offiserer som kan kontrollere disse «livredde soldatene» som skyter vilt rundt seg? Er ingen soldater opplært i krigens regler, siviles status og siviles krav på beskyttelse? Er ingen i det israelske forsvar informert om Haag-domstolens pålegg om at Israel er forpliktet etter folkeretten til å sørge for at sivile palestinere får tilgang til nødhjelp og beskyttelse?

Er det ingen israelske ansvarlige myndighetspersoner som har samvittighet og ansvar for å kontrollere Israels fremferd?

Hvorfor stopper ikke de militære israelske soldatene de sivile israelere, bosettere med flere, som blokkerer lastebiler med nødhjelp? Hvordan kan soldater stå og se på sivile som blokkerer nødhjelp uten å løfte en finger?

Ifølge FN rapporteres det nå om stadig flere barn som er døde av sult og melder at flere dødsfall kommer…

Hvorden er det mulig å se på dette av de som er i området med ansvar for sivilbefolkningen og toe sine hender uten å reflektere over at dette må ta slutt. Jan Egeland fra Flyktningehjelpen sier rett ut: Dette er galskap…

Jeg orker ikke lese mer og høre om galskapen og lese og høre nordmennene ensidig snakke om Hamas som den eneste skyldige. Hamas er skyldige i terroren 7/10 og må stå til rette for det overfor en folkerettsdomstol, selvsagt. Men israelere som sulter ihjel barn og sågar skyter barn som desperat prøver å skaffe seg nødhjelp, overgår nå Hamas i grusomhet.

Selv foreningen Med Israel for fred og jødiske foreninger i Norge med flere må se at dette er en massakre av uskyldige som ikke kan godtas.

Vær så snill alle dere som kan bidra til å tvinge israelske myndigheter til å høre etter: Dette er folkemord! Stopp nå! Gjør noe!