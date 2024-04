Selvsagt gav flertallet ja til å forbli under Kristiansand når det gikk så mange år før et nytt valg. Det er også vi i «utgangsstrøk» som blir mest belastet for alle bommene som kommer. Fordi en har bil betyr ikke det at en kan «melke» penger fra dem med alt som kommer ved det å eie en bil. Noen har NØDT til å ha bil. Etter sammenslåingen så går det bare buss fra Hortemo og til byen. Finsland er også blitt en del av storkommunen, så nå er det på tide å snakke sammen. Kommunen vil ha ned antall biler på veien pga miljøet. Tenk dere litt om først hva dere egentlig ønsker… tjene mere penger på flere biler gjennom bommene, siden kollektivtrafikken er blitt vesentlig dårligere og dyrere selv de som har «fått» jobb i kommunehuset vet dette så inderlig godt, men de kjører «grønt» gjennom og har sikkert egen p-plass, som de slipper å betale pr time for, som de ansatte f.eks må gjøre på sykehuset.

Siloen er jo et kapittel for seg seg selv, så nevner ikke noe om den. Så var det IK START…det eneste som er beundringsverdig med dem er at de finner alltid noe positivt. Selv om de taper 7-1 og er på konkursens rand. La oss løfte opp Vipers, de er verdens beste lag. Det nok av elendigheten å lese i avisen, så vi trenger ikke å lese om nedturer, tap, pengemangel i Start, vi trenger å lese om de som kan bidra med noe som kan skape glede i hverdagen. Så håper jeg at dere gjør en innsats med kollektivtrafikken, så de fra Hortemo og oppover har anledning til besøke Kvadraturen, bystranda, siloen, aqurama og vipers/start kamper, men blir vel for mye forlange.

Jeg er så lei av å bli utnyttet som bileier, selv om jeg vet at mange må x antall flere ganger gjennom bommen enn meg. Er det rart det er krig i verden..