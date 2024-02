Det innebærer at det blir ledig kapasitet på Kløvertun om kort tid. Samtidig skal det settes i gang et byggeprosjekt på Randesund omsorgssenter på den andre siden av Topdalsfjorden, i kort avstand fra Kløvertun. Det er nå, etter anbefaling fra ledelsen innen kommunens helse- og mestringssektor, vedtatt at de 16 omsorgsplassene på Randesund omsorgssenter skal legges ned mens byggeriet pågår i tre år fremover. Det er kommet innvendinger fra mange hold til dette. Blant andre har kommunens eldreråd uttalt motstand mot en slik reduksjon i omsorgsplasser.

Det er grunn til å stille spørsmål med hvorfor ikke kapasiteten på Kløvertun kan tas i bruk og de 16 plassene flyttes dit i byggeperioden. Kommunen har en leieavtale med Sanitetsforeningen om benyttelse av Kløvertuns flotte anlegg frem til 2028. Altså for hele byggeperioden i Randesund. For beboerne som blir rammet og de ansatte som berøres er det ikke langt å flytte fra den ene til den andre siden av Varoddbroa. Og kommunen har jo allerede finansiert leieutgiftene for lokalene i Kløvertun. Man kan spørre seg om hva som er grunnen til at en slik løsning ikke velges. Det er jo lite fornuft i å betale millionbeløp for å leie institusjonslokaler uten å benytte dem.

Økonomien i kommunen er, ifølge kommuneadministrasjonen, allikevel gått fra et varslet underskudd til overskudd. Dermed bør ikke kostnader være et særlig relevant argument for å legge ned omsorgsplassene. Eller er grunnen at Kløvertun, som en ikke-offentlig/kommunal institusjon, er noe en helst ikke vil benytte sett ut fra holdninger knyttet til offentlig/ikke-offentlig institusjonsvirksomhet?

I saksutredningen til politiske organer i kommunen kan en lese at både ledelse og tillitsvalgte på Randesund omsorgssenter ser at det vil bety en større usikkerhet hos ansatte knyttet til fremtidig arbeidsted og at de ikke lenger vil være samlet. Risikoen for at kompetente medarbeidere finner annet arbeid er en viktig faktor. På Kløvertun vil det sannsynligvis være mulig å opprettholde arbeidsstokken samlet.