Dersom en gjest deler et bilde med et glass eller flaske, og tagger serverings- eller utestedet på sosiale medier, så kan det i Kristiansand kommune resultere i en straff i form av prikker på bevillingen. Det samme kan skje om utesteder bruker emojis som champagneglass eller velger en ordlyd som tyder på at det markedsføres for salg av drikke, selv om det ikke konkret står noe om det i teksten.

Vi lever i en digital tidsalder og det er nødvendig å reflektere over eksisterende lover og regler som ble vedtatt før mobilvaner ble oppfunnet. Spesielt gjelder dette lovverket som angår bildebruk og reklame på sosiale medier for serveringsbransjen .

I Stavanger har det blitt omtalt en sak hvor vinflasker ble brukt som dekor og lysestaker, hvorpå skjenkestedet ble tildelt prikker. Grunnlaget var at kommunen mente dette ble omfattet av massekommunikasjon i alkoholforskriften § 14-2. I mange andre kommuner ville dette ikke gitt noen form for reaksjon. Både Kristiansand og Stavanger er blant kommuner hvor dette lovverket blir håndhevet på en svært streng måte. De senere år har det vært et betydelig fokus på alkoholreklame og selve definisjonen av hva som faller inn under ordlyden, alkoholreklame. Det er blitt mer utbredt av aktører i Kristiansand som også driver i andre kommuner. Selv om loven er lik i hele Norge, blir den håndhevet på ulikt grunnlag.

Hvorfor skal vi fortsette å forskjellsbehandle hva som er alkoholreklame eller ikke? Er for eksempel et bilde av en vinstokk på en vingård alkoholreklame? Noen mener ja, mens andre kan mene nei.

Det er på høy tid å tydeliggjøre og oppdatere denne loven til å omfatte den moderne virkeligheten, spesielt med tanke på begreper som «tagging»", bildebruk og valg av emojis i sosiale medier. En ny og moderne tolkning, og klar definisjon av hva som kvalifiserer som alkoholreklame og hvilket ansvar serveringssteder har, er avgjørende for å sikre en enhetlig praksis på tvers av kommuner i Norge.

Det er på tide at alkohollovgivningen reflekterer dagens moderne digitale virkelighet, at den oppdateres og en tolkning tydeliggjøres, for å håndtere utfordringene og mulighetene som følger med sosiale medier.

Derfor foreslår vi at Agder Høyre må være tydelige inn mot Stortinget og vedta følgende på fylkesårsmøte 3. februar: