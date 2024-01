Helse- og mestringsdirektør i Kristiansand kommune, Brede Skaalerud, har varslet kutt i sektoren, som fører til at det er vanskeligere å få innvilget avlastning (Skaalerud, B. 2023) (Ingebretsen, I. 2023).

Det er nå også blitt vanskeligere for elever med spesielle behov å få plass på kompetanseavdelingene (Kristiansand kommune 2023) (Os, A. 2023). For mange av disse barna er det helt avgjørende for deres livskvalitet, læring og trivsel å få en plass her. Flere av disse elevene må nå gå i sin tilhørende klasse og få assistent/pedagog her.

I den nye storkommunen har også flere barn mistet sin 1:1-oppfølging med assistent/pedagog (Myklebust et al., 2023) (Os, A. 2023) (Kristiansand kommune), (Jørgensen et al, 2022). Jeg observerer at elever går nå i grupper på fire barn sammen i en del timer, der 1 -2 assistent og en pedagog passer dem. Jeg møtte på denne situasjonen da jeg var innom skolen for å levere bleier til min sønn: Barn 1, har avføring i bleien og er tydelig irritert og forsøker å fjerne bleien. Barn 2, begynner å kaste ting rundt seg og ler høyt. Barn 3, hyler og skriker og er svært oppjaget over situasjonen. Barn 4, står helt urørlig og stirrer på den håpløse situasjonen. Assistentene jobber febrilsk etter beste evne for å løse situasjonen. Hvem skal man prioritere? Jeg kan ikke annet enn å forsøke å hjelpe til. Men å gå inn i en slik situasjon uten god relasjon kan gjøre vondt verre.

Det er ikke spesielt overraskende at ansatte blir utbrente i den nye arbeidshverdagen når man ser hvordan det er blitt på kompetanseavdelingene rundt oss. Og disse barna er så avhengige av kjente ansatte for å ha en fin dag på skolen. Det er faktisk ikke godt nok å bare «lese bruksanvisningen» for så å steppe inn som vikar. Flere ansatte forteller meg at de opplever at sykdomsfraværet er vesentlig høyere nå enn da vi var i Søgne kommune (Ansatte ved Nygård skole kompetanseavdeling, 2024).

Jeg har ved flere anledninger vært vitne til hva som skjer i matfriminuttet i den nye storkommunen. Matfriminuttet er preget av store lidelser og uro på kompetanseavdelingen (Ansatte ved Nygård skole kompetanseavdeling, 2024). De fantastiske ansatte må selvfølgelig spise og ha en pause de også. Men selv om kompetanseavdelingen etter beste evne har forsøkt å tilrettelegge denne klokketimen i løpet av skoledagen, så har de ikke lykkes. Alle barna tvinges ut hver dag, uansett vær, uavhengig av elevens ønsker, i en hel klokketime daglig. De må da gå i en liten inngjerdet luftegård i en blandet gruppe fra 1. klasse til 7. klasse (Ansatte ved Nygård skole kompetanseavdeling, 2024).

De hardest rammede og mest krevende barna har assistent med seg. Alle barna er urolige og misfornøyde og flere utagerer. Noen barn sitter og gråter og ber om å få komme inn. Noen av barna henger på gjerdet og ser på klassekamerater som hygger seg i skolegården. Dette er så vondt å se på, og jeg ser fortvilelsen i øynene til de ansatte.

Kompetanseavdelingene har blitt til et ufyselig fengsel denne klokketimen i løpet av skoledagen. Slik hadde vi det ikke i Søgne kommune. Dette er et godt eksempel på hva tilpasset opplæring IKKE er.

Når det gjelder å holde høy faglig kompetanse, så løste Søgne kommune dette ved å kurse sine ansatte hyppig via det interkommunale samarbeidet som eksisterte da. Etter kommunesammenslåingen har kursingen vært nærmest ikke-eksisterende (Ansatte ved Nygård skole kompetanseavdeling, 2024). I storkommunen har vi fått et stort fagmiljø, problemet er jo bare at det er sjefene i toppetasjen som benytter godene av dette. Arbeiderne på kompetanseavdelingene har til gode å oppleve dette. Flere ansatte forteller om frustrasjon over dette (Ansatte ved Nygård skole kompetanseavdeling, 2024).

I Søgne kommune hadde kompetanseavdelingene jevnlig besøk fra administrasjonen og skolesjefen. Etter kommunesammenslåingen har ingen sett snurten av administrasjonen (Ansatte ved Nygård skole kompetanseavdeling, 2024). Det er litt lettere å ta kontakt med noen man kjenner ansiktet på, enn å kontakte noen som ikke tar seg bryet med å besøke avdelingene.

I den nye storkommunen får vi også blandede elevgrupper fra hele regionen. Dette betyr at flere av elevene på Nygård kompetanseavdeling har lang reisevei til skolen sin. Flesteparten av disse elevene er tatt ut av sitt kjente og lokale miljø og kjenner markant færre rundt seg (Ansatte ved Nygård skole kompetanseavdeling, 2024). Med dette mener jeg at disse barna som oftest ikke er like sosiale som andre barn.

Disse barna møter vesentlig færre personer de kjenner på sykkelturer og gåturer. Å møte noen man kjenner, som sier «hei», kan være dagens høydepunkt for disse barna. For noen av disse barna, kan de gå gjennom dagen uten å møte noen de kjenner med unntak av skolens ansatte. Mange av disse barna reagerer også kraftig på ikke å være i sitt vante nærmiljø som de kjenner.

Kilder:

Skaalerud, B. (2023, 24. oktober). - Det blir tøffere Ingebretsen, Inger. (2023, 1. mars) Informasjonsbrev til ansatte, pårørende, verger og organisasjoner.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-og-sfo/kompetanseavdeling/

Myklebust, A., Kosalka,A., Os, A., Kåsa J. (2023, 21. april). Skolene må spare 45 millioner kroner i år: Slik rammer kuttene din skole

Fædrelandsvennen, lokalt

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/EQLw6P/skolene-maa-spare-45-millioner-kroner-i-aar-slik-rammer-kuttene-din-skole

Os, A. (2023, 19. oktober). På skolen får sønnen ekstra hjelp. På SFO får han ingenting. Fædrelandsvennen

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/69QBOe/paa-skolen-faar-soennen-ekstra-hjelp-paa-sfo-faar-han-ingenting

Kristiansand kommune Økonomiplan 2023 – 2026, s. 110.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/planer-og-strategier/budsjett-og-okonomiplan/budsjett-og-okonomiprogram/

Jørgensen, L., Furuborg, K., Kvamme, S., Rom A. A., Haugland, S., Fladstad, A., Pettersen, W., Olsen, I., et al. (2022, 22. juni). En skole i Søgne – Konsekvenser av sammenslåingen. Fædrelandsvennen – debattinnlegg.

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/RrV9j5/en-skole-i-soegne-konsekvenser-av-sammenslaaingen

