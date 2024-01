Derfor vil jeg utfordre «Vi som vil ha Søgne tilbake» til å legge frem et budsjett for første driftsår etter en eventuell reversering (2026). Jeg forventer at det tas hensyn til følgende endrede forutsetninger i forhold til hva som var situasjonen før sammenslåingen: Søgne vil få mindre i overføringer fra staten enn tidligere. Regjeringen økte ikke overføringene i takt med pris og lønnsveksten i 2022. For et reversert Søgne, så vil det bety minst 10 millioner mindre i overføringer fra staten per år i forhold til 2019.

I 2019 vedtok Søgne kommune investeringer på ca. 1,1 milliard, noe som bidrar til å øke gjelden med hele 85% i. I tillegg har det vært merkostnader til turnhallen, dans og til flytting av stadion. Det har også vært gjennomført store investeringer i vann- og avløp, som ikke Søgne budsjetterte med. Rentene har ca. fordoblet seg siden investeringene ble vedtatt, noe som Søgne kommune heller ikke tok høyde for i sine budsjetter. Hvor mye gjeld vil Søgne ha ved en reversering, inkludert alle ekstra bevilgninger vedtatt i bystyret siden 2019?

Den største kostnadsøkningen vil bli innen helse og omsorg. For dagens Kristiansand så har det vært en økning i hundremillioners klassen bare til drift av helserelaterte tjenester de siste 2-3 årene. Omregnet til Søgnes nivå, så har økningen de siste årene vært på noen titalls millioner, noe som er vesentlig større enn hva Søgne la til grunn i sine budsjetter.

Søgne kommune budsjetterte med 5 millioner til årlig drift av Klepplandstunet. Når dette kommer i full drift i løpet at kort tid, så vil det koste ca. 50 millioner per år. I tillegg hadde Søgne glemt å innarbeide driftskostnader til nye avlastningsplasser på Lunde. Det koster i dag kommunen 9 millioner årlig. Hvor stor økning i totale kostnader til helserelaterte tjenester budsjetterer dere med til drift og til investeringer i forhold før sammenslåingen?

Det positive er at Søgne kan få en større avkastning fra energiverksfondet en hva man budsjetterte i 2019, men noe av dette blir «spist opp» av økte strømkostnader. Strømprisen etter 2026 vil også være avgjørende for avkastningen. For disposisjonsfondet, så har avkastningen variert stort de siste årene. I 2022 gikk fondet i minus. Hva budsjetterer dere med i størrelse på fondene og hvilken avkastning legger dere til grunn fra 2026?

Dere har gitt nye Kristiansand skylden for økt eiendomsskatt på ca. 20 millioner og reduksjon til drift av skolene i Søgne med 10 millioner. Hvordan skal dere dekke inn denne reduksjonen i inntekter og økningen i kostnader i budsjettet? Oppsummert så har de økonomiske forutsetningene endret seg mye siden sammenslåingen. I tillegg vet vi at mange kommuner sliter i dag p.g.a. økte kostnader til helsetjenester, høye renter og mindre i reelle overføringer fra staten. At dette ikke skal gjelde for et reversert Søgne, som har økt gjelden dramatisk siden sammenslåingen og som vil få en stor økning i kostnader til helserelaterte tjenester, fremstår som urealistisk.

Siden dere likevel hevder at Søgne vil klare seg bedre økonomisk alene uten å redusere tjenestetilbudet, så regner jeg med at dere har gått gjennom alle inntekter og kostnader med endringene siden sammenslåingen. Denne dokumentasjonen er det mange med meg som etterspør. Regner med et kjapt svar, gjerne med link til et totalbudsjett for 2026.