Uansett utfall, så er jeg klar på at såvel politikere og til slutt statsforvalteren denne gang må respektere og følge folkemeningen. Det kan ha kostet dyrt at ikke det ble gjort ved forrige anledning. Det blir håpløst når motstanderne av reversering nå bruker som argument at dette kan koste samfunnet opp mot 400 millioner, det kan politikerne som den gang stemte for tvangssammenslåingen takke seg selv for.

Så mitt råd til mine tidligere sambygdinger i spesielt Søgne er et rungende JA til å sørge for at Søgne igjen gjenoppstår som egen kommune. Jeg er imponert over det arbeidet aksjonsgruppen med Sigurd Berg Åsen, Morten Mosberg, Vidar Ertzeid (min gamle nabo fra Høllen) med god støtte fra Roy Fardal i det politiske har lagt ned over lang tid nå, for en stayerevne gruppen har vist. Det samme kan sies om Odd Jørgensen og hans medspillere i Songdalen !

Så hvorfor sier jeg ja? Jeg har lest mange gode leserinnlegg, både for og imot reversering, men jeg har helt klart falt ned på ja. Blant annet var det interessant å lese hvilke synspunkter sentrale politikere i nyere tid med tidligere markant ordfører Anne Berit Andersen i spissen har. Vi leser også om eldre, og dem blir det flere av i årene som kommer, som nå plasseres på omsorgssentre langt unna de gamle kommunegrensene med konsekvenser for familien som selvsagt gjerne vil ta vare på og besøke sine eldre pårørende.

Søgne med sine nærmere 12000 innbyggere regnes som en mellomstor kommune, og med et velutviklet kommunesenter på Tangvall bør det være en selvfølge at kommunen igjen skal gjenoppstå. Jeg har sett litt på det geografiske, spesielt på avstanden langs øst/vest-aksen i dagens storkommune der hovedtyngden av befolkningen bor. Fra Drangsholt i Tveit i øst til Ålo/Try vest i kommunen er det nær fem mil. Og i vest har vi store boligområder i Vedderheia og Kjellandsheia som bør ha et naturlig kommunesenter på Tangvall. Å måtte dra den lange veien til Torvet i Kristiansand om nødvendige saker må løses koster både tid og penger, det siste med henblikk blant annet på stadig økende bompengesatser!

Ingen tvil sier jeg som fram til 2011 hadde det utrolig flott nederst i Høllegata: Ja til reversering, og uansett må vi alle denne gang respektere folkemeningen !