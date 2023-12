Dette betyr igjen mer elendighet for de sivile på Gaza.

Krigen kan stoppes raskt om Hamas kommer frem fra sine skjulesteder under sykehus, skoler og moskeer, med hendene i været, og slipper fri de gjenlevende gislene. Det er Hamas neppe villige til på dette tidspunktet. Inntil de ser at det ikke er noen annen mulighet gjør de fortsatt det beste for å skyve de sivile foran seg for blant annet å minimere egne tap.

Det synes lett for mange å kritisere Israel for deres krigføring mot de ofte sivilkledde terroristene i Hamas. De som gjør det uten å samtidig å fordømme Hamas sin massakre av sivile i Israel 7. oktober og for måten de bruker sivilister som skjold på under de pågående kamphandlingene, sympatiserer med terroristene.

Utenriksminister Barth Eide, AP, er en av de. Israel fører en forsvarskrig og vil etter hvert frigjøre det palestinske folket fra Hamas sitt jerngrep, et jerngrep de har hatt etter at de etterlot tusenvis av sivile i gatene i Gaza da de tok makten 2007.