Nok en gang ser vi at studentene må ta konsekvensene av at universitetene ikke har orden i sysakene.

Det er ikke første gang mangler ved universitetene gir studentene utfordringer med å gjennomføre eller levere eksamen. Vi har sett eksamener som blir avbrutt en time før tiden på grunn av tekniske feil og annulleringer på grunn av at universitetet har lagt ut feil eksamensoppgave.

Er det riktig at studentene skal lastes for universitetenes feil?

Vi mener nei.

I midten av oktober gjennomførte 30 studenter ved Handelshøyskolen UiA konteeksamen i emnet BE-210 Investering og finansiering. En uke senere mottok de samme studentene et forhåndsvarsel fra Handelshøyskolen om at eksamen kunne bli annullert, og 8. november ble det vedtatt å annullere den.

Begrunnelsen for annulleringen er at den skal være en kopi av eksamen som ble gitt høsten 2022. Oppgavesettet for 2022 og en tilknyttet sensorveiledning lå tilgjengelig som en del av studentenes forberedelsesmateriale. Handelshøyskolen mener derfor at dette kan ha påvirket studentenes prestasjoner, og at det er deres ansvar som offentlig utdanningsinstitusjon å annullere eksamen.

Er det riktig at studentene skal lastes for universitetenes feil?

Da studentene mottok varselet om at eksamen kunne bli annullert, forhørte vi oss med advokatene i fagforeningen vår i Econa. I et tilsvar til handelshøyskolens forhåndsvarsel om beslutning, skriver advokater fra Econa at det ikke er juridisk grunnlag for å annullere eksamen for samtlige studenter. De påpeker at dette er en skoleeksamen uten tilgang til hjelpemidler, og at alle studentene hadde tilgang til forberedelsesmaterialet. Videre trekker de frem at eksamen i emnet er tilnærmet identisk hvert år. Kjennskapen til oppgavene gir derfor en svært begrenset fordel.

I likhet med oss mente advokatene at det er urimelig og uforholdsmessig å annullere eksamen basert på dette grunnlaget. Som alternativ burde heller studenter som er misfornøyd med situasjonen få mulighet til å ta eksamen på nytt. En svært mye mindre inngripende løsning, og mer i tråd med tidligere uttalelser fra Sivilombudsmannen.

Feil ved gjennomføring og evaluering av eksamener har dessverre blitt en gjentakende utfordring, og de titter frem hver gang eksamensperioden står for dør. Det er på høy tid å vurdere hvordan studenter kan beskytte seg bedre når slike situasjoner oppstår. Vi mener nemlig ikke studentene kan lastes hver gang universitetene roter det til.

Det legges ned en enorm mengde innsats før en eksamen gjennomføres. At eksamener da blir annullert på grunn av en feil i utlevering av eksamensoppgaver, og at studentene deretter må ta konsekvensene av dette, er både urettferdig og demotiverende. Noe må gjøres for å verne studenter når universitetene gjør feil.

Universitetene må ta et større ansvar for å rette opp i egne feil og finne løsninger som ikke straffer studentene. Dette tilfellet ved Handelshøyskolen UiA bekrefter nok en gang behovet for en grundig gjennomgang av systemene som styrer eksamensprosesser for å sikre at slike feil ikke gjentar seg. Feil vil skje, men vi trenger et bedre vern for studentene når de uunngåelige feilene oppstår slik at de ikke tar konsekvensene for universitetene sine feil.