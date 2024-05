Grunnen er så enkel at selv et barn kan forstå denne konflikten. Mange palestinere elsker israelere og motsatt. Men de stakkars palestinerne blir styrt av terrorister som ifølge dem selv kan være mye verre enn israelerne. Men de som sier dette høyt risikerer å bli lemlestet eller til og med drept av sine egne fordi Hamas er en fordervelse. Og journalister som skriver om dette har usikker framtid. Hamas har sagt det så enkelt og tydelig som mulig. Deres fremste mål er ikke først å få egen stat men å utrydde Israel. Og det er flere i regionen som sier dette. Iran har politikere som har stått i nasjonalforsamlingen og sagt det samme, men de har også gått enda lenger idet de ikke bare vil utrydde Israel men også hele Vesten. Og dette skulle da så vidt jeg forstår også innbefatte oss i Norge. Ikke glem at etter terroren 11.9. festet mange arabere og islamister i gatene og hyllet Bin Laden. Og skulle det skje igjen vil nok festkomiteen være parat og på plass.

Dersom Hamas hadde hatt samme våpenarsenalet som Israel, hadde det ikke vært en eneste levende israeler igjen i løpet av noen måneder. Den som ikke ser dette faktum er blind på mer enn øynene. Og de som bor i såkalte Vesten og som støtter Hamas legitimerer dermed sin egen død.

Hamas forvalter kjempesummer ikke bare gitt fra Vesten men også fra Iran. Nesten ingen sivile palestinere får nyte godt av dette. Pengene går i hovedsak til å lage ting og tang for å utrydde Israel. En lignelse som forklarer Gazakonflikten bra og som også passer i mange andre tilsvarende ukulturer som eksempelvis i en rekke arabiske og muslimske land samt i Russland er som følger: Tenk deg et borettslag som skal ha styremøte i velforeningen. I første etg. bor det 4 hardbarkede Hells Angels medlemmer. Hvem tror du bestemmer på dette møtet og hva tror du blir resultatet?

Akkurat som Hamas er også Putin og Kim slike «Hells Angels» medlemmer. De er livsfarlige mafiabosser der frykt og trusler samt vold og henrettelser av folk som prøver å opponere er daglige rutiner for deres «styresett». Og de strekker alltid strikkene så langt som mulig for å se hva som er mulig. Det mest tragiske er at det primært er deres egne innbyggere som får unngjelde. Det er kun vår motreaksjon som kan stanse dem eller i det minste forandre dette systemet. Men vi vegrer oss. Se på Afghanistan og Taliban. Superbra eksempel på hva som skjer dersom vi slutter å gripe inn og lar konfliktene «løse seg selv». Sivilbefolkningens lidelser der er groteske. Og journalister slutter å skrive om det, og det er forståelig ettersom de setter sine egne liv i stor fare.

Dessverre er ikke verden ideell. Krig er og har alltid vært grusomt. Men som vi ser er det siste utvei for selv å overleve eller ikke bli utryddet. Til og med vi i Norge kan komme til å oppleve dette på nytt selv om mange tror dette er en umulighet i vår tid.