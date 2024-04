Greit at vi ikke kan bruke av fondet til alt mulig her hjemme i Norge. Da ville nok norsk økonomi gått av hengslene.

Men Ukraina kjemper sin dødskamp for seg selv og Europas frihet. De har ikke luftvern og granater nok. Og Russland driver terrorbombing av sivil infrastruktur. Merkelig nok svært lite poengtert i vestlig presse. Er liksom greit å bombe skoler og kraftverk, sykehus og vannverk.

Men vi kan hjelpe Ukraina med vårt enorme oljefond. Det ville ikke bety en døyt å bla opp 100 milliarder kroner for å kjøpe patriotraketter og granater i utlandet, og gi dem til Ukraina. Da blir det ikke noe press på norsk økonomi på noen måter. Og Ukraina kunne fortsette sin kamp, som også er for oss og fremtidige generasjoner. Vår oppvoksende ungdom vil nok foretrekke å vokse opp i et land med frihet og trygghet. For 100 milliarder tjener vi inn på en måned.