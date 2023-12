Begrepene er lite konkrete, og definisjonene ulike. Det er vanskelig å skrive et debattinnlegg om woke og anti-woke på høyresidas premisser, fordi det ikke er noen klar definisjon. Så det skal vi ikke gjøre.

Woke fremstilles som en trussel mot ytringsfriheten, men i realiteten brukes woke til å splitte folk og kategorisere meninger i bokser. Vi ønsker en sunn samfunnsdebatt, der alle meninger er velkomne. Her står woke i veien.

Ordet woke defineres som: “å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling. Tilstanden eller holdningen innebærer å være spesielt opptatt av identitetspolitikk og engasjert i kampen mot urettferdigheter i samfunnet, særlig rasisme, sexisme og annen diskriminering som anses som krenkende.” Kamp mot rasisme, sexisme og annen diskriminering er høyst nødvendig for at alle skal kunne leve frie liv. Det er nettopp denne årvåkenheten som har sikra det samfunnet vi lever i i dag, med likekjønna ekteskap, arbeiderrettigheter, kvinners rett til å i større grad bestemme over egen kropp, og lover som verver mot rasisme og diskriminering. Dette er forutsetninger for å kunne leve gode, frie liv.

Det er merkelig at høyresida framstiller dette som en trussel.

Woke fremstilles gjerne som et overordna faktum som “alle” kan stille seg bak. I realiteten bunnet det i en rekke lite representative hendelser som er vanskelig å definere, og som få stiller seg bak. Begrepene har så vidt ulike definisjoner at det er nesten umulig å vite hva andre mener. Dette gjør det nesten umulig å kunne debattere mot kanselleringskultur og woke-anti-woke. Tidligere i høst skrev Tangen-elev Nora Kloster leserinnlegg om woke. Her skrev hun: “Det går til og med an å være rasistisk mot matte”. Vi har prøvd å lete etter et eksempel på dette, uten hell. Anti-woke bunner ikke i noe konkret.

Å stemple motdebattanter som “anti-woke” med en gang noen er uenig, er et knep høyresida bruker for å sette premisset i og å polarisere debatten. Høyresidas woke-retorikk setter stopper for en sunn samfunnsdebatt hvor det er helt greit å være uenig med hverandre. Når anti-woke tilhengere snakker om ytringsfrihet tenker de kun på å kunne si sin mening uansett hva det angår, men glemmer at ytringsfrihet handler like mye om å kunne være uenig og vise motstand. Hvis noen argumenterer mot det du har sagt eller skrevet, er du ikke kansellert, du har bare fått kritikk.

Når du angriper en side i politikken kan du ikke forvente at det blir stille. Når spesielt høyresiden får kritikk eller motstand, er det ofte ordet woke som blir brukt. Ifølge dem er det også derfor unge ikke tør å ytre seg. Fordi de som er såkalt woke reagerer på hver minste lille ting. Det er jo egentlig ikke slik det funker. Alle som ytrer seg kan få kritikk, men det betyr ikke at du er kansellert, det vil alltid være noen som er uenige. Det er litt av poenget med ytringsfriheten. Hvis folk ikke kan være uenige, kan det ikke kalles ytringsfrihet.

Det blir ofte sagt at de som er woke omtaler hvite, ciskjønnet, heterofile menn som samfunnets fiende nummer én. Det er som regel høyresida som kommer med slike uttalelser som en skremselstaktikk. Hvite, ciskjønnet, heterofile er majoriteten av samfunnet.

Høyresida, med anti-woke-retorikk, bagatelliserer problemene som mennesker med minoritetsbakgrunn opplever. Når folk sier ifra om å bli utsatt for rasisme, feilkjønning, transfobi eller annet, tar de ikke tak i problemene, men avfeier det som woke-hysteri. Dermed når aldri minoritetsstemmer opp.

Ytringsfrihet er noe av det viktigste vi har i Norge. I vår kom NRK med en undersøkelse som sa at mer enn 40% av unge ikke tør å ytre meningene sine. Dette er dårlige tall for demokratiet. Vi vil jobbe for en sunn samfunnsdebatt, med stor takhøyde og hvor alle kan ytre seg. Vi ønsker en debatt med rom for alle meninger, uten å kategorisere og avfeie dem som det ene eller det andre. Høyresidas anti-woke-retorikk bidrar til det motsatte, og gjør det vanskelig for unge å ytre seg. Slik kan vi ikke ha det