Da jeg for fire år siden kom inn på fylkestinget, var jeg sikker på at perioden skulle gi fylkestinget tid til å kutte masse utslipp og bedre levekåra betydelig. Men dessverre. Fortsatt har det skjedd lite i regionen vår som vitner om vilje for endring.

Klimaarbeidet går altså fortsatt for sakte. Posisjonen foreslår midler til el-ferje i Arendal og 4 millioner mer til AKT. Det er bra. Men det er ikke det temposkiftet vi trenger!

MDGs forslag ville økt AKTs totale budsjett med 25 millioner hvert år. Det kunne finansiert månedskort til 499 for hele Agder, langt flere bussavganger og bedre tilbud i distriktene. Samtidig gir vi 5 millioner for å sikre bedre fremkommelighet for bussen.

MDG øker satsingen på energieffektiviseringstiltak med 10 millioner. På lang sikt gir det reduserte strømkostnader, men det er også særlig viktig nå som regionen vår mangler grønn strøm. Da må vi spare mer på strømmen vi har. Vi styrker sykkelsatsingen med 10 millioner, og vi trygger enda flere skoleveier for 9 millioner. Vi innfører tilskuddsordninger for reparatører, og foreslår å stramme inn på innkjøp av nye møbler. I tillegg foreslår vi å stramme inn på fylkes-organisasjonens flyreiser - for når flyreiser øker med 400%, beveger vi oss åpenbart i feil retning.

Totalt sett mener vi budsjettet gir ekstra energi til klimakutt-tempoet i Agder. Det er det stort behov for. I tillegg vil vi styrke levekåra for sårbare grupper i regionen. Vi foreslår å finansiere ny forskning på skeives levekår på Agder, for å kontrollere om igangsatte tiltak nytter. Og vi viderefører chattetjenesten Preikes - et målrettet tilbud for VGS-elever i Agder som sliter med psykisk uhelse. Vi vil også bedre livet til papirløse. Vestland fylkeskommune har allerede finansiert gratis buss, gratis tannhelse og tilbud om utdanning for alle papirløse i sin regionen. MDG ser ingen grunn til å være dårligere i Agder for denne gruppen som i dag faller mellom alle velferdsstatens stoler.

Merk at alle disse satsingene finansieres uten å hente inn penger på uansvarlige måter.

Vi foreslår noen kutt i budsjettet - hovedsakelig det vi mener Agder ikke bør ta seg råd til, eksempelvis tilfeldig forskning på samlivsbrudd. Også går vi inn for salg av Elvegata 4 i Kristiansand. For MDG er det ikke noen politisk kjepphest å selge fylkeskommunal eiendom, men i et trangt budsjett er det mer ansvarlig å gå inn for kontrollert salg, enn å øke lånerammen. Totalt sett kan vi derfor redusere låneopptaket med 103,5 millioner kroner. Det gjør også fylkeskommunen mindre sårbar i framtida.

Og i bruken av buffermidler, er vi også her er vi mer nøysomme enn mange av de andre. Myten om MDG som grønne på økonomisk styring, er nettopp det - en myte.

Kort oppsummert: MDGs budsjettforslag gjør bussen bedre og billigere, lar reparatørene blomstre, løfter papirløse, reduserer flyreiser, sparer mer på strømmen vår og gjør det tryggere å sykle og gå i hele fylket. Fullt mulig, med ansvarlig pengebruk å få fart på utslipp og øke levekårene i Agder - det står på politisk vilje.