Fredag 24. november hadde Mike en treffende illustrasjon på dagens vanskelige samfunnssituasjon, spesielt her i sør med de uforståelige høye strømprisene. Bankfunksjonæren som tar imot sin fortvilte kunde i banken, ser ikke akkurat ut til å slite med å få endene til å møtes. Nei, han tilhører en annen liga – han nyter sin tilværelse. Bytt ut bankskiltet på skrivebordet med Regjeringa, Stortinget, mange politikere deriblant Vestre eller kanskje aller best statsminister Støre. Mantraet har lenge vært at de har stor forståelse, og ja de følger situasjonen nøye og vi må ikke tro det er en kvikk fix ...