Noe har blitt billigere. Det er også tjenester som har blitt bedre. Alt har ikke bare blitt dyrere. Om totalen, justert etter samfunnets generelle prisvekst, er større eller mindre, har ingen kunnet legge frem.

En vet ikke i dag hvem som skal styre Søgne i fremtiden, enten som egen kommune eller som del av Kristiansand. Hvordan kan noen da påstå at skatter/avgifter vil gå ned ved en løsrivelse? Er det S.S. eller N.N. som har sagt dette? Ingen av dem kommer til å sitte i kommunestyret i ev. “Nye Søgne kommune”. Det kan like gjerne være at skatter og avgifter øker ved løsrivelse.

Dersom alle økte utgifter i Søgne, som kommer av en eventuell oppsplittelse “er verdt det for prisen av å ikke være en del av Kristiansand", hadde det vært interessant å se hvor store kostnader dette blir for den enkelte Søgne-boer. Renseanlegg, drift av skolesenter, Kleplandstunet, opplæring av nye kommune-funksjonærer, mm.

Nærhet til tjenester er det også i dagens Søgne, som en del av Kristiansand. 98% av alle tjenester utføres via internett og telefon. De siste prosentene tar det ev under 20 min å kjøre til "byen" dersom det skulle være behov. Tre rådhus innenfor en radius mindre enn 15 km kan da ikke være nødvendig i 2024?

Legesenteret står i fare for å forsvinne fra Tangvall ved en oppsplitting. Det blir ikke enkelt å erstatte. Hva med ungdommens mulighet for valg av videregående skoler? Er det “nærhet til tjenestene” å stå svakere stilt dersom ungdom fra Søgne stiller svakere ved valg av studieplasser i Kristiansand sentrum?

De som jobber for løsrivelse - bortsett fra enkelte tidligere rådmenn og deres "klan med dokumentert uggen historikk” - har ikke noen politisk agenda, bortsett fra selve løsrivelsen.

Men hva skal Søgne løsrive seg til? Hva vil Søgne ende opp med? Det er det INGEN som har noe fasit på. Det eneste innbyggerne har å forholde seg til er hva de har i dag, som en del av Kristiansand. Det er ikke fått presentert noe alternativ til Kristiansand. Kun at Søgne ikke skal være en del av den sammenslåtte kommunen.

Det foreligger ikke hvem som skal styre “Nye Søgne kommune”, det foreligger ingen planer for drift. Det er ingen lokale parti-lister. Det er ingen kommunekasse. Ingen budsjetter som er satt opp. Kun et standpunkt at noen ikke vil være en del av Kristiansand. Dette er ikke et alternativ til en kommune!

Derfor kommer jeg til å stemme for det eneste alternativet som er presentert. "Søgne i Kristiansand".