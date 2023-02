Mobbetallene setter lederne på prøve

Rektors sjef er oppvekstsjefen, og oppvekstsjefens sjef er kommunalsjefen for oppvekst. Begge ser ut til å ha gått «glipp» av at opptil 20 prosent av elevene ved fire skoler, på hver sin kant av Kristiansand, opplever mobbing. Hvordan går det an, og hvordan kan en ikke være bekymret for situasjonen?