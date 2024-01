Først av alt:

Jeg er enig i setningen hvor Rolf Norås skriver: « Det gjelder å tenke kulturpolitikk som en fundamental del av samfunnet, byutviklingen og livene våre, og kople dette med åpenhet, nysgjerrighet, trygghet, faglighet og relevans.»

Men:

Da Stavanger transformerte havneindustri-området rundt Tau Scene til et Barcode-lignende område, bygget sitt konserthus osv, så var befolkningen mer eller mindre moden for det. Kommuneøkonomien var dessuten svært god og Statoil gjorde et strategivalg hvor de inkluderte kulturen på en helt ny måte i sin omdømmebygging. Man hadde også interkommunale arealer på Forus og nye industriarealer i Dusaviga, Tananger, Sandnes og Randaberg som var i god utvikling med tanke på skipsfarten/olja uten at dette belastet kommuneøkonomien, men snarere beriket den.

I Kristiansand har man uoffisielle målinger som sier at over 80 prosent var mot Kunstsilo. I dag vokser fattigdommen og klasseskillene. Byen ghettofiseres og mange opplever ukultur og lav tillit til administrativ og politisk ledelse.

EU står heller ikke særlig høyt i kurs, og som by klarer vi ikke opprettholde økonomien selv til et oboslag og heller ikke vinnerne av Champions League. Selv Tall Ships Race til 25 millioner er svært omstridt. Ikke fordi vi ikke liker det, men fordi kommunekassa går i minus etter politiske prioriteringer som for en stor del høster storm.

Man kan dermed påregne at en søknad om kulturhovedstadstatus vil høste det samme vær.

Da bør man kanskje starte med å bygge opp kulturens grunnfjell, før man søker. Stavanger hadde et fantastisk breaking point da «Mongoland-gjengen» entret scener og lerret.

I Kristiansand har vi den mer infantile fiaskoen Perleporten å vise til. Byen har reelt sett ikke vært på lerretet siden Kamilla og Tyven, og forskjellen mellom Stavanger og Kristiansand er dermed et helt hav.

Venstre og Benestads forslag blir mottatt som tankeløst, prematurt og overmodig. Ikke uten grunn. Så er det selvsagt å håpe at det ikke tar like lang tid å nå deres mål som det har tatt å bygge ny E18 utenfor byen, og bli kvitt ukulturen.

Skjer ikke det siste, så er jeg redd både Søgne, Songdalen, Arendal og Vennesla er bedre kvalifisert som kulturhovedsteder enn Kristiansand.