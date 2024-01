Er dette et seriøst innlegg fra en kulturredaktør? Og hva har dette forresten med kultur å gjøre? Hvordan kan FVN i det hele tatt la en av sine redaktører få slikt useriøst vås på trykk?

Det begynner med en drømmende innledning der en torpedo-tøffing (og antakelig megakjekking i Blågestad øyne, i alle fall oppfattes det sånn, slik hun fremstiller det) som skrenser inn i en skolegård med det for øye å skremme noen elever som har mobbet hans uskyldige sønn.

Dernest lister Blågestad opp noen tall som liksom skal dokumentere at mobiltelefoner IKKE er en del av årsaken til økt mobbing i skolen, og konkluderer skråsikkert med at mobbing derfor ikke er et argument for å forby dem i skolen.

Videre bruker hun denne tøffe pappaen som et bevis på at skolens lærere må gjenreise autoriteten sin, og at en slik opptreden er mer effektiv enn skolenes tiltak mot mobbing.

Det er til å gråte av.

Har Blågestad hatt barn i grunnskolealder etter at mobiltelefon ble allemannseie helt ned i 7-8 års alder? Eller kanskje jeg heller skal spørre; har Blågestad hatt et barn i grunnskolen på denne tiden, som blir utsatt for mobbing?

For er det én ting som er helt sikker, så er det at barn som blir utsatt for mobbing på skolen, OGSÅ blir utsatt for det digitalt. Og dersom elevene har tilgang til telefonene sine i skoletiden, så kan du banne på at de bruker den til å mobbe den utpekte via dem. Digital mobbing er usynlig for lærerne helt til noen kanskje, muligvis våger å si det til en voksen. Ved å nekte elevene mobiltelefon i skoletiden, sikrer vi derfor at det i alle fall er én arena som ikke de mobbeutsatte elevene bombaderes på, og lærerne har en noe mer oversiktlig jobb med å fange opp det som foregår. At FVN tillater en av sine redaktører å antyde noe annet er ganske sjokkerende!

Så til den tøffe torpedo-pappaen. Han holder seg visstnok godt fremdeles, og er veltrent! Hva er det hun vil frem til? Har Blågestad en hemmelig fetisj for bad guys? Man skulle nesten tro hun har sett for mange actionfilmer. Og ikke minst; hvordan hadde det sett ut hvis denne kommentaren kom fra en mannlig redaktør, og personen som ble fremstilt var ei hot dame?

Blågestad etterlyser konsekvenser og strenge beskjeder til mobbere. Hvilke konsekvenser ser hun for seg? Vil vi tilbake til god gammeldags skremselspedagogikk? Kan det ikke hende at mobberen likeså ofte er et offer selv? Hva med å se mennesket bak den uønskede adferden? Adferden er et symptom, ikke en årsak, og det hjelper som kjent sjelden å behandle symptomet uten å jobbe med årsaken. Ja, i klasser med dårlig styring og liten respekt for lærerne er det mer mobbing enn i klasser med erfarne, trygge og konsekvente lærere, men tro du meg; lærere med liten autoritet får IKKE mer respekt ved å dele ut trusler og straff. Tvert imot.

Jeg klarer rett og slett ikke dy meg her; har Blågestad i det hele tatt lest en eneste artikkel om moderne barnepsykologi eller for den saks skyld om skoleledelse, mobbing og mobilbruk? Har hun satt seg inn i hva det vil si å være et mobbeoffer? Eller hva som er årsakene til den økte mobbingen i norsk skole?

Og hvorfor kom denne kommentaren i det hele tatt på trykk? Kanskje Blågestad skal holde seg til kultur fra nå av.