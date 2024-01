De får motbør fra kompetente og relevante aktører innen økonomi for sine prognoser omkring Søgnes fremtidige økonomiske situasjon. Det er heller det at det fabuleres om en fremtid der en fremtidig egen Søgne kommune, som i motsetning til Kristiansand kommune og resten av verden, ikke trenger å forholde seg til dyrtid og kriger, høye energipriser, høye renter, inflasjon og eldrebølge. At kommunale avgifter ikke vil øke vesentlig, at alle investeringer innen renseanlegg, eldreomsorg og skoler m.m. påstås å være ferdig investert. At alle i fremtidens Søgne kommune skal få dekket sine spesialbehov innen tilrettelagt utdanning, helse og omsorg gjennom tjenester som er fullverdig dekkende. Og i tillegg på toppen av det hele når alt dette er på plass, så er Søgne gjeldsfri og har penger på bok!

Jeg tenker at det drives en målbevisst og useriøs propaganda og skjønnmaling om fremtidens Søgne for å få stemmer til prosjekt «Nye Søgne kommune» i en usikker og dyr fremtid som treffer alle kommuner, uansett kommunegrenser. Også Søgne.

Det er nå helt klart at der er litt for mye luft i luftslottet til Mosberg og aksjonsgruppa.