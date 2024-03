Se på partiprogrammene, det er bl. a. disse partiene som er en garantist for at vi tar vare på alle i samfunnet.

Dette svaret viser hva mange forventer, etter å ha lest partiprogrammer og hørt partitoppene i tale etter tale fortelle at vi må ta vare på de svake, ja empatien overfor de som har minst nærmest presser seg ut av munnvikene under festtaler.

Men la oss prøve å se det litt utenfra. La oss se bort ifra hva lederne sier i intervjuer, taler, partiprogrammer. Faktum er at de som sleit fra før av, sliter mer. Matkøer, køer for å få klær, inkassosaker øker, renten går opp, matprisene øker, strømpriser øker. Faktum er at de med liten pensjon eller trygd ikke har det bra. Støtteordningene er ikke gode nok for store grupper. Og for disse gruppene hjelper det ikke hva som står i partiprogrammer eller sies av lederne i regjeringspartiene. Den store empatien de hører blir sagt gir ikke mere penger i lommeboka. Disse gruppene blir lett glemt da mange av de ikke har posisjoner slik at de blir hørt.

Lokalt har vi flere ganger hatt høyere strømpriser enn resten av landet. Jeg går utifra at lokalpolitikerne i regjeringspartiene og SV, som er budsjettpartner, har gitt klare meldinger til partiledelsen om dette. Hvorfor skal vi her i sør mange ganger betale mer enn resten av landet?

Har det skjedd noe? Nei.

Det som dette forteller er at Ap og SV lokalt blir oversett sentralt. Søgnesaken viser jo og hvor mye lederne i partiene hørte på lokallagene. Og hvorfor ha SV med her? Jo, fordi de som nødvendige budsjettpartnere til regjeringen kunne og kan sette foten ned og kreve ting for å gi sin støtte. Det har ikke skjedd, i alle fall ikke sett med en sørlendings øyne.

Så tilbake til spørsmålet som ble stilt, så ser det ut til å være ett fett om man har eller ikke har stortingsrepresentanter fra Ap eller SV fra Sørlandet. Partiledelsen overser lokallagene fullstendig, så hvorfor da velge folk fra disse partiene? Om de blir valgt eller ikke har null betydning for oss som bor her nede. Og for å gjøre en ting klart. Uansett partifarge på regjering ville det samme blitt skrevet hvis de hadde oppført seg på samme måte som denne regjeringen med støttepartier.