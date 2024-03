Under en høymesse kom flere i dåpsfølget inn med kaffekrus. De hadde vært innom en kaffebar ved kirken. Og under prekenen spilte de på Ipaden, for noe måtte de jo gjøre for å få tiden til å gå. Det var heller dårlig underholdning i gudstjenesten! For vi skal jo alltid bli underholdt.

Men er det kirkens primære oppgave å underholde? Det er en menneskerett å kjede seg. Kanskje vi må læres opp til å bli glad i kirkens liturgier. Men de som går sjelden i et gudshus, må ikke regnes som b-medlemmer. I Den norske kirke er alle a-medlemmer.

Vi skal være glad for at barn bæres frem til dåpen, unge konfirmeres, kirke-vielser og gravferder i kirkelig sammenheng. Og nettopp slike handlinger bør kirken prioritere, selv om enkelte aktive mener det må kreves noe mer av medlemmer som benytter seg av kirkens tilbud. Og mange vil som nevnt finne de kirkelige handlinger kjedelige. Men det er vel ikke kirkens oppgave å underholde? Den skal være et sted hvor vi kan kaste masken, legge fra oss alle bekymringer og få mer livsmot. Det trenger vi. Og det er langt viktigere enn å bli underholdt!